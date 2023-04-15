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Боруссия М - Аугсбург 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Боруссия М
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Аугсбург, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Аугсбург
Аугсбург
41ГерманияврЯн Ольшовски
18АвстриязщШтефан Лайнер
3ЯпониязщКоу Итакура
25АлжирзщРами Бенсебаини
30ШвейцариязщНико Эльведи
23ГерманияпзЙонас Хофман
13ГерманияпзЛарс Штиндль
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
32ГерманияпзФлориан Нойхаус
14ФранциянпАлассан Плеа
10ФранциянпМаркус Тюрам
40ЧехияврТомаш Коубек
23ГерманиязщМаксимилиан Бауэр
6НидерландызщДжеффри Гауэлеу
2ПольшазщРоберт Гумни
10ГерманияпзАрне Майер
27БельгияпзАрне Энгелс
8ПортугалияпзРенату Вейга
13КосовопзЭльвис Реджбечай
9Босния и ГерцеговинапзЭрмедин Демирович
11ГерманиянпМергим Бериша
7ХорватиянпДион Белё
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
ГерманияЭнрико Масен
История личных встреч
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Аугсбург1 : 0Боруссия М
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Боруссия М3 : 2Аугсбург
18.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Аугсбург1 : 0Боруссия М
12.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Аугсбург3 : 1Боруссия М
21.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия М1 : 1Аугсбург
29.02.2020 Германия - Бундеслига 24-й тур Аугсбург2 : 3Боруссия М
06.10.2019 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия М5 : 1Аугсбург
26.01.2019 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия М2 : 0Аугсбург
01.09.2018 Германия - Бундеслига 2-й тур Аугсбург1 : 1Боруссия М
20.01.2018 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия М2 : 0Аугсбург
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 2 : 2Боруссия М
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 5 : 2Боруссия М
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Боруссия М2 : 0
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 2 : 1Боруссия М
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия М0 : 1
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Аугсбург0 : 3
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 2Аугсбург
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Аугсбург1 : 0
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 1Аугсбург
21.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Аугсбург1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д33 22 4 7 81-42 70 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария33 20 8 5 90-37 68 68.7
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг33 19 6 8 60-39 63 63.6
4
Лига чемпионов
Унион33 17 8 8 50-38 59 59.6
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер33 14 8 11 57-46 50 50.5
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф33 12 11 10 56-51 47 47.5
9 Майнц33 12 9 12 52-53 45 45.5
10 Кёльн33 10 12 11 48-52 42 42.4
11 Боруссия М33 10 10 13 50-55 40 40.4
12 Вердер33 10 6 17 51-63 36 36.4
13 Хоффенхайм33 10 5 18 47-56 35 35.4
14 Аугсбург33 9 7 17 42-61 34 34.3
15 Штутгарт33 7 11 15 44-56 32 32.3
16 Бохум33 9 5 19 37-72 32 32.3
17
Зона вылета
Шальке-0433 7 10 16 33-67 31 31.3
18
Зона вылета
Герта33 6 8 19 40-68 26 26.3

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