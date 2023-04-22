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Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
28 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ноттингем Форест, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
21АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
10АнглияпзЭберечи Эзе
28МалипзШейк Дукур
19АнглияпзУилл Хьюз
7ФранцияпзМайкл Олисе
22ФранциянпОдсонн Эдуард
9ГананпДжордан Айю
13УэльсврУэйн Хеннесси
24Кот-д'ИвуарзщСерж Орье
4АнглиязщДжо Уорролл
19ФранциязщМусса Ньякат
32БразилияпзРенан Лоди
22АнглияпзРайан Йейтс
5БельгияпзОрел Мангала
21СенегалпзШейку Куйяте
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
20УэльснпБреннан Джонсон
9НигериянпТайво Авонийи
Главные тренеры
АнглияРой Ходжсон
УэльсСтивен Купер
История личных встреч
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест1 : 0Кристал Пэлас
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас2 : 0
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Кристал Пэлас
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас4 : 3
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 0Кристал Пэлас
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест1 : 0
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 2Ноттингем Форест
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест4 : 3
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 2 : 1Ноттингем Форест
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити37 28 5 4 94-32 89 80.2
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед37 22 6 9 56-42 72 64.9
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед37 19 13 5 67-32 70 63.1
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион37 18 8 11 71-51 62 55.9
7
Лига конференций
Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси37 11 10 16 37-46 43 38.7
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Вест Хэм Юнайтед37 11 7 19 41-53 40 36.0
15 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лестер Сити37 8 7 22 49-67 31 27.9
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед37 7 10 20 47-74 31 27.9
20
Зона вылета
Саутгемптон37 6 6 25 32-69 24 21.6

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