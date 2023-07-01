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Нюрнберг - Арсенал 13 Июля прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
13 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Нюрнберг
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Арсенал, которое состоится 13 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг, Германия
Арсенал
Лондон, Англия
Главные тренеры
Германия Кристиан Филь
Испания Микель Артета
История личных встреч
08.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Нюрнберг3 : 5Арсенал
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 1Нюрнберг
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Нюрнберг0 : 0
12.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 2Нюрнберг
07.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Нюрнберг3 : 3
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 3 : 0Нюрнберг
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал5 : 0
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Арсенал
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал0 : 3
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 0 : 2Арсенал
02.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1

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