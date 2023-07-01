Нюрнберг - Арсенал 13 Июля прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
13 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Арсенал, которое состоится 13 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг, Германия
Арсенал
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Кристиан Филь
|Микель Артета
История личных встреч
|08.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 5
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3
|29.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1