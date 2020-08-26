05:18 ()
Онлайн трансляции
Суббота 26 августа
Свернуть список

Кадис - Альмерия 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
26 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Кадис
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Альмерия, которое состоится 26 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Альмерия
Альмерия
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
23ИспаниязщЛуис Эрнандес
3ИспаниязщФали Хименес
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
4ИспанияпзРубен Алькарас
17АргентинапзГонсало Эскаланте
11ИспаниянпИван Алехо
18ВенесуэланпДарвин Мачис
21ИспаниянпРохер Марти
16ИспаниянпКристофер Рамос
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
18ИспаниязщМарк Пубиль
21Испаниязщ Чуми
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
15Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
4ГанапзИддрису Баба
5АргентинапзЛукас Робертоне
19ИспанияпзСерхио Аррибас
9КолумбияпзЛуис Суарес
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
7БельгиянпЛарджи Рамазани
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
ИспанияВисенте Морено
История личных встреч
18.03.2023Испания - Примера26-й турАльмерия1 : 1Кадис
30.12.2022Испания - Примера15-й турКадис1 : 1Альмерия
29.02.2020Испания - СегундаСегунда. 30-й турКадис2 : 1Альмерия
29.09.2019Испания - СегундаСегунда. 8-й турАльмерия1 : 2Кадис
19.01.2019Испания - СегундаСегунда. 22-й турАльмерия0 : 0Кадис
17.08.2018Испания - СегундаСегунда. 1-й турКадис1 : 0Альмерия
06.04.2018Испания - СегундаСегунда. 34-й турКадис0 : 0Альмерия
05.11.2017Испания - СегундаСегунда. 13-й турАльмерия0 : 2Кадис
05.09.2017Кубок Испании2-й раундКадис1 : 0Альмерия
22.01.2017Испания - СегундаСегунда. 22-й турКадис1 : 0Альмерия
20.08.2023Испания - Примера2-й тур2 : 0Кадис
14.08.2023Испания - Примера1-й турКадис1 : 0
04.06.2023Испания - Примера38-й тур1 : 1Кадис
28.05.2023Испания - Примера37-й турКадис1 : 0
24.05.2023Испания - Примера36-й тур2 : 0Кадис
19.08.2023Испания - Примера2-й турАльмерия1 : 3
11.08.2023Испания - Примера1-й турАльмерия0 : 2
04.06.2023Испания - Примера38-й тур3 : 3Альмерия
28.05.2023Испания - Примера37-й турАльмерия0 : 0
23.05.2023Испания - Примера36-й тур1 : 0Альмерия

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close