Кадис - Альмерия 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
26 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Альмерия, которое состоится 26 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Альмерия
Альмерия
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|23
|зщ
|Луис Эрнандес
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|11
|нп
|Иван Алехо
|18
|нп
|Дарвин Мачис
|21
|нп
|Рохер Марти
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|21
|зщ
|Чуми
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|4
|пз
|Иддрису Баба
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|9
|пз
|Луис Суарес
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|7
|нп
|Ларджи Рамазани
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Висенте Морено
История личных встреч
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|30.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|29.02.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|2 : 1
|29.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|1 : 2
|19.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|0 : 0
|17.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|1 : 0
|06.04.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|0 : 0
|05.11.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|0 : 2
|05.09.2017
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|22.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 3
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0