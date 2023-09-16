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Интер - Милан 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
16 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Интер М
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Милан, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Милан
Милан
1 Швейцария вр Ян Зоммер
36 Италия зщ Маттео Дармиан
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
24 Дания зщ Симон Кьер
28 Германия зщ Малик Тшау
19 Франция зщ Тео Эрнандес
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
33 Босния и Герцеговина пз Раде Крунич
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
9 Франция нп Оливье Жиру
10 Португалия нп Рафаэл Леау
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0Милан
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Милан0 : 2Интер М
05.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Интер М1 : 0Милан
18.01.2023 Суперкубок Италии Финал Милан0 : 3Интер М
03.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Милан3 : 2Интер М
19.04.2022 Кубок Италии 1/2 финала Интер М3 : 0Милан
01.03.2022 Кубок Италии 1/2 финала Милан0 : 0Интер М
05.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Интер М1 : 2Милан
07.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Милан1 : 1Интер М
21.02.2021 Италия - Серия А 23-й тур Милан0 : 3Интер М
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Интер М4 : 0
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 0 : 2Интер М
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Интер М2 : 0
09.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 4Интер М
01.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Интер М
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 1 : 2Милан
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Милан4 : 1
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 2Милан
09.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Милан0 : 1
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 5 : 6Милан
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Серии A: «Интер» — «Милан». Начало миланского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.

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