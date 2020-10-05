АЕК Афины - Аякс 05 Октября прямая трансляция
Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Аякс, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
|Морис Стейн
История личных встреч
|27.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|0 : 2
|19.09.2018
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|02.10.2023
|Греция - Суперлига
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2023
|Греция - Суперлига
|6-й тур
|2 : 1
|25.09.2023
|Греция - Суперлига
|5-й тур
|1 : 2
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|2 : 3
|17.09.2023
|Греция - Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|3 : 3
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1