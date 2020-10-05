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АЕК Афины - Аякс 05 Октября прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 2-й тур
АЕК Афины
Аякс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Аякс, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
НидерландыМорис Стейн
История личных встреч
27.11.2018Лига чемпионовГруппа E. 5-й турАЕК Афины0 : 2Аякс
19.09.2018Лига чемпионовГруппа E. 1-й турАякс3 : 0АЕК Афины
02.10.2023Греция - Суперлига7-й тур2 : 0АЕК Афины
28.09.2023Греция - Суперлига6-й турАЕК Афины2 : 1
25.09.2023Греция - Суперлига5-й тур1 : 2АЕК Афины
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа B. 1-й тур2 : 3АЕК Афины
17.09.2023Греция - Суперлига4-й турАЕК Афины1 : 1
27.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турАякс0 : 4
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа B. 1-й турАякс3 : 3
17.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й тур3 : 1Аякс
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й тур0 : 0Аякс
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчАякс0 : 1

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