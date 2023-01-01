Тоттенхэм - Челси 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
06 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Челси, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Челси
Лондон
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|12
|зщ
|Эмерсон Роял
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|9
|нп
|Ришарлисон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|23
|пз
|Конор Галлахер
|20
|пз
|Коул Палмер
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|26.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|14.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|12.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|05.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
|04.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|04.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|29.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 1 5 : 4
|27.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|23.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|02.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.