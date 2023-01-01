00:32 ()
Свернуть список

Тоттенхэм - Челси 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
06 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Челси, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Челси
Лондон
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
12 Бразилия зщ Эмерсон Роял
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
21 Швеция пз Деян Кулушевски
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
9 Бразилия нп Ришарлисон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
2 Франция зщ Аксель Дисаси
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
26 Англия зщ Леви Колвилл
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
23 Англия пз Конор Галлахер
20 Англия пз Коул Палмер
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
26.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Челси
14.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Челси2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
12.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Тоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
05.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
19.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 3Челси
04.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Челси2 : 2Тоттенхэм Хотспур
04.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
29.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Челси0 : 0Тоттенхэм Хотспур
29.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Тоттенхэм Хотспур1 : 1 5 : 4Челси
27.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 1 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Челси2 : 0
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Челси0 : 2
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 2
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 1 : 4Челси
02.10.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 0 : 2Челси
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close