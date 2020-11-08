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Зальцбург - Интер 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
08 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 4-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ред Булл Зальцбург
Интер М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Интер М, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Интер М
Милан, Италия
24 Австрия вр Александр Шлагер
70 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
22 Франция зщ Умар Соле
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
17 Австрия зщ Андреас Ульмер
10 Хорватия пз Лука Сучич
27 Франция пз Люка Гурна-Дуат
18 Дания пз Мадс Бидструп
30 Израиль пз Оскар Глоч
23 Хорватия нп Роко Шимич
19 Кот-д'Ивуар нп Карим Конате
1 Швейцария вр Ян Зоммер
36 Италия зщ Маттео Дармиан
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
16 Италия пз Давиде Фраттези
32 Италия пз Федерико Димарко
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Италия Симоне Индзаги
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
24.10.2023 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Интер М2 : 1Ред Булл Зальцбург
09.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург3 : 4Интер М
07.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Интер М4 : 0Ред Булл Зальцбург
04.11.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 13-й тур 0 : 2Ред Булл Зальцбург
01.11.2023 Кубок Австрии 1/8 финала 1 : 1 4 : 5Ред Булл Зальцбург
28.10.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 12-й тур Ред Булл Зальцбург3 : 0
24.10.2023 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Интер М2 : 1Ред Булл Зальцбург
21.10.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 11-й тур Ред Булл Зальцбург0 : 1
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 1 : 2Интер М
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Интер М1 : 0
24.10.2023 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Интер М2 : 1Ред Булл Зальцбург
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 3Интер М
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Интер М2 : 2

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