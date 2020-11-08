Зальцбург - Интер 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
08 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 4-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Интер М, которое состоится 08 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Интер М
Милан, Италия
|24
|вр
|Александр Шлагер
|70
|зщ
|Амар Дедич
|22
|зщ
|Умар Соле
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|17
|зщ
|Андреас Ульмер
|10
|пз
|Лука Сучич
|27
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|18
|пз
|Мадс Бидструп
|30
|пз
|Оскар Глоч
|23
|нп
|Роко Шимич
|19
|нп
|Карим Конате
|1
|вр
|Ян Зоммер
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|32
|пз
|Федерико Димарко
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Симоне Индзаги
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|09.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4
|07.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|04.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 13-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Кубок Австрии
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 5
|28.10.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 12-й тур
|3 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 11-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2