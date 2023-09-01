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Валенсия - Барселона 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
16 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Валенсия
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Барселона, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Барселона
Барселона
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
12ПортугалиязщТьерри Коррея
3ИспаниязщКристьян Москера
4ГвинеязщМуктар Дьякаби
34ИспаниязщЯрек Гасеровски
20ГваделупазщДимитри Фулкье
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
6ИспанияпзУго Гильямон
16ИспаниянпДиего Лопес
23ИспаниянпФран Перес
9ИспаниянпУго Дуро
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
15ДаниязщАндреас Кристенсен
2ПортугалиязщЖоау Канселу
8Испанияпз Педри
22ГерманияпзИлкай Гюндоган
18ИспанияпзОриоль Ромеу
11Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
14ПортугалиянпЖоау Феликс
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
05.03.2023Испания - Примера24-й турБарселона1 : 0Валенсия
29.10.2022Испания - Примера12-й турВаленсия0 : 1Барселона
20.02.2022Испания - Примера25-й турВаленсия1 : 4Барселона
17.10.2021Испания - Примера9-й турБарселона3 : 1Валенсия
02.05.2021Испания - Примера34-й турВаленсия2 : 3Барселона
19.12.2020Испания - Примера14-й турБарселона2 : 2Валенсия
25.01.2020Испания - Примера21-й турВаленсия2 : 0Барселона
14.09.2019Испания - Примера4-й турБарселона5 : 2Валенсия
25.05.2019Кубок ИспанииФиналБарселона1 : 2Валенсия
02.02.2019Испания - Примера22-й турБарселона2 : 2Валенсия
08.12.2023Испания - Примера16-й тур1 : 0Валенсия
05.12.2023Кубок Испании2-й раунд0 : 1Валенсия
02.12.2023Испания - Примера15-й тур2 : 1Валенсия
25.11.2023Испания - Примера14-й турВаленсия0 : 0
11.11.2023Испания - Примера13-й тур5 : 1Валенсия
13.12.2023Лига чемпионовГруппа H. 6-й тур3 : 2Барселона
13.12.2023Лига Чемпионов (ж)Группа A. 3-й тур0 : 6Барселона
10.12.2023Испания - Примера16-й турБарселона2 : 4
03.12.2023Испания - Примера15-й турБарселона1 : 0
28.11.2023Лига чемпионовГруппа H. 5-й турБарселона2 : 1
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