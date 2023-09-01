Валенсия - Барселона 16 Декабря прямая трансляция

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Шутка о том, что главная команда Каталонии – это «Жирона», больше не шутка. «Жирона» и «Барселона» схлестнулись на «Монжуике» в честном поединке, и банда в красно-белом оказалась сильнее.Некоторые проблемы тянутся с прошлого сезона «Барселона» в кризисе. «Жирона» вскрыла три проблемы команды Хави 0'В Ла Лиге завершился 16-й тур. Он запомнился ярким каталонским дерби, голом-шедевром в ворота «Реала» и первым результативным действием Арсена Захаряна в испанском чемпионате.«Реал» лишился лидерства из-за гола-шедевра, «Барса» влетела в дерби Новая беда «Севильи» и матч, который играли два дня. Как прошёл 16-й тур Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Валенсия» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.