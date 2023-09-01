Валенсия - Барселона 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
16 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Барселона, которое состоится 16 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Барселона
Барселона
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|34
|зщ
|Ярек Гасеровски
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|6
|пз
|Уго Гильямон
|16
|нп
|Диего Лопес
|23
|нп
|Фран Перес
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|8
|пз
|Педри
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|11
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 4
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 3
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 2
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|14.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|25.05.2019
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 2
|02.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|08.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|05.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 6-й тур
|3 : 2
|13.12.2023
|Лига Чемпионов (ж)
|Группа A. 3-й тур
|0 : 6
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 4
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|2 : 1
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