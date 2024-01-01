Хераклес - Гоу Эхед Иглс 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Полман (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
15 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Полман (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Майкл Браувер
|19
|зщ
|Навайо Бакборд
|27
|зщ
|Келвин Лердам
|21
|зщ
|Юстин Хогма
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|20
|пз
|Айдин Хрустич
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|5
|пз
|Йорди Брёйн
|7
|нп
|Брайан Лимбомбе
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|15
|зщ
|Dean James
|20
|пз
|Ксандер Бломме
|8
|пз
|Эверт Линторст
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|18
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|29
|пз
|Якоб Бреум
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Джон Ламмерс
|Эрвин ван де Лои
|Рене Хаке
История личных встреч
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|4 : 0
|12.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 2
|08.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 4
|19.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|17.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 0
|02.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 3
|05.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|31-й тур
|1 : 2
|04.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|12-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 0
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|23.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 0
|16.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|10.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 2
|08.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 2
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|69
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|59
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|25
|53
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|25
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|25
|33
|9
|Херенвен
|25
|31
|10
|Фортуна
|25
|31
|11
|Спарта
|25
|30
|12
|Алмере Сити
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|25
|28
|14
|Хераклес
|25
|23
|15
|Эксельсиор
|25
|21
|16
|Валвейк
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Витесс
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Волендам
|25
|14