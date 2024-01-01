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Хераклес - Гоу Эхед Иглс 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Полман (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
15 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Хераклес
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Полман (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Нидерланды вр Майкл Браувер
19 Нидерланды зщ Навайо Бакборд
27 Суринам зщ Келвин Лердам
21 Нидерланды зщ Юстин Хогма
22 Норвегия зщ Фредрик Оппегорд
12 Нидерланды зщ Рубен Роскен
20 Австралия пз Айдин Хрустич
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
5 Нидерланды пз Йорди Брёйн
7 Бельгия нп Брайан Лимбомбе
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
1 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
15 Нидерланды зщ Dean James
20 Бельгия пз Ксандер Бломме
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
18 Исландия пз Виллюм-Тор Виллюмссон
29 Дания пз Якоб Бреум
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Джон Ламмерс
Нидерланды Эрвин ван де Лои
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
07.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 0Хераклес
12.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Хераклес0 : 1Гоу Эхед Иглс
23.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Хераклес1 : 1Гоу Эхед Иглс
16.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 2Хераклес
08.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 4Хераклес
19.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Хераклес2 : 1Гоу Эхед Иглс
17.05.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес1 : 0Гоу Эхед Иглс
02.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3Хераклес
05.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 31-й тур Хераклес1 : 2Гоу Эхед Иглс
04.12.2013 Нидерланды - Эредивизия 12-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Хераклес
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 3 : 0Хераклес
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Хераклес2 : 2
23.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 1 : 0Хераклес
16.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 2 : 0Хераклес
10.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Хераклес3 : 2
08.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1
02.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 3 : 0Гоу Эхед Иглс
17.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 0 : 2Гоу Эхед Иглс
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2569
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2559
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2553
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2540
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2533
9 Херенвен2531
10 Фортуна2531
11 Спарта2530
12 Алмере Сити2529
13 ПЕК Зволле2528
14 Хераклес2523
15 Эксельсиор2521
16 Валвейк2521
17
Зона вылета
Витесс2516
18
Зона вылета
Волендам2514

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