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Динамо М - Зенит 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
28 Апреля 2024 года в 19:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Динамо М
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Зенит, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Динамо М1 : 2Зенит
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Зенит2 : 0Динамо М
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Динамо М1 : 0Зенит
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит2 : 3Динамо М
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Зенит3 : 1Динамо М
15.03.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Зенит1 : 1 4 : 5Динамо М
17.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо М0 : 2Зенит
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Динамо М1 : 1Зенит
29.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Зенит4 : 1Динамо М
12.12.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Зенит3 : 1Динамо М
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Динамо М1 : 2
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 2Динамо М
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 4Динамо М
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 3 : 1Динамо М
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь регионов) 2 : 4Динамо М
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Зенит3 : 1
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Зенит0 : 2
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Зенит1 : 0
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 2 : 3Зенит
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Зенит0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Динамо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2550
2 Краснодар2549
3 Динамо М2544
4 Локомотив М2541
5 Крылья Советов2539
6 Спартак М2539
7 ЦСКА2538
8 Ростов2537
9 Рубин2536
10 Пари Нижний Новгород2528
11 Факел2526
12 Ахмат2526
13 Оренбург2526
14 Урал2524
15
Зона вылета
Балтика2523
16
Зона вылета
Сочи2519

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