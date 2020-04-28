Динамо М - Зенит 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
28 Апреля 2024 года в 19:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Зенит, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 2
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|15.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 1 4 : 5
|17.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 1
|29.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|4 : 1
|12.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|3 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|2 : 4
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|3 : 1
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|2 : 3
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Динамо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|25
|50
|2
|Краснодар
|25
|49
|3
|Динамо М
|25
|44
|4
|Локомотив М
|25
|41
|5
|Крылья Советов
|25
|39
|6
|Спартак М
|25
|39
|7
|ЦСКА
|25
|38
|8
|Ростов
|25
|37
|9
|Рубин
|25
|36
|10
|Пари Нижний Новгород
|25
|28
|11
|Факел
|25
|26
|12
|Ахмат
|25
|26
|13
|Оренбург
|25
|26
|14
|Урал
|25
|24
| 15
Зона вылета
|Балтика
|25
|23
| 16
Зона вылета
|Сочи
|25
|19