Вильярреал - Райо Вальекано 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
28 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Райо Вальекано, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Йерсон Москера
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|10
|пз
|Дани Парехо
|4
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|27
|нп
|Ильяс Ахомаш
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|8
|пз
|Оскар Трехо
|7
|нп
|Иси Паласон
|34
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|30.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|12.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 5
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|29.01.2020
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|17.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|3 : 1
|11.11.2018
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 2
|17.04.2016
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|06.12.2015
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|01.04.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|84
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|33
|71
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|70
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|33
|51
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Хетафе
|33
|43
|10
|Вильярреал
|32
|42
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|32
|37
|14
|Лас-Пальмас
|33
|37
|15
|Райо Вальекано
|32
|34
|16
|Мальорка
|32
|31
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14