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Вильярреал - Райо Вальекано 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
28 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Вильярреал
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Райо Вальекано, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Райо Вальекано
Мадрид
13ШвецияврФилип Йоргенсен
17ИспаниязщКико Фемения
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2КолумбиязщЙерсон Москера
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
10ИспанияпзДани Парехо
4ИспанияпзСантьяго Комесанья
16ИспанияпзАлекс Баэна
27ИспаниянпИльяс Ахомаш
7ИспаниянпХерар Морено
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
16ГаназщАбдул Мумин
24ФранциязщФлорьян Лежён
3ИспаниязщПеп Чаварриа
23ИспанияпзОскар Мартин
17ИспанияпзУнай Лопес
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
8АргентинапзОскар Трехо
7ИспаниянпИси Паласон
34ИспаниянпСерхио Камельо
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияФрансиско Родригес
История личных встреч
24.09.2023Испания - Примера6-й турРайо Вальекано1 : 1Вильярреал
28.05.2023Испания - Примера37-й турРайо Вальекано2 : 1Вильярреал
30.01.2023Испания - Примера19-й турВильярреал0 : 1Райо Вальекано
12.05.2022Испания - Примера36-й турРайо Вальекано1 : 5Вильярреал
12.12.2021Испания - Примера17-й турВильярреал2 : 0Райо Вальекано
29.01.2020Кубок Испании1/8 финалаРайо Вальекано0 : 2Вильярреал
17.03.2019Испания - Примера28-й турВильярреал3 : 1Райо Вальекано
11.11.2018Испания - Примера12-й турРайо Вальекано2 : 2Вильярреал
17.04.2016Испания - Примера33-й турРайо Вальекано2 : 1Вильярреал
06.12.2015Испания - Примера14-й турВильярреал2 : 1Райо Вальекано
21.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 2Вильярреал
14.04.2024Испания - Примера31-й тур1 : 1Вильярреал
01.04.2024Испания - Примера30-й турВильярреал1 : 2
17.03.2024Испания - Примера29-й турВильярреал1 : 0
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матчВильярреал3 : 1
20.04.2024Испания - Примера32-й турРайо Вальекано2 : 1
13.04.2024Испания - Примера31-й турРайо Вальекано0 : 0
31.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 0Райо Вальекано
17.03.2024Испания - Примера29-й турРайо Вальекано2 : 0
10.03.2024Испания - Примера28-й тур1 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3384
2
Лига чемпионов
Жирона3371
3
Лига чемпионов
Барселона3270
4
Лига чемпионов
Атлетико М3261
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3351
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Хетафе3343
10 Вильярреал3242
11 Осасуна3239
12 Алавес3338
13 Севилья3237
14 Лас-Пальмас3337
15 Райо Вальекано3234
16 Мальорка3231
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3225
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3314

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