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Кубань - Нефтехимик 28 Апреля прямая трансляция

28 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур
Кубань
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Нефтехимик, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Роберт Геннадьевич Евдокимов
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
09.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Нефтехимик2 : 1Кубань
13.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Кубань0 : 1Нефтехимик
24.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Нефтехимик0 : 0Кубань
23.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Нефтехимик0 : 3Кубань
09.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Кубань0 : 2Нефтехимик
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 3 : 0Кубань
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 6 : 0Кубань
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Кубань1 : 2
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 3 : 0Кубань
01.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Кубань1 : 1
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Нефтехимик1 : 2
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 0 : 3Нефтехимик
15.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Нефтехимик0 : 3
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 0 : 1Нефтехимик
31.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Нефтехимик1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2851
2
Повышение
Динамо Мх2851
3
Плей-офф за повышение
Акрон2850
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2846
5 Родина2844
6 Тюмень2841
7 Нефтехимик2840
8 Алания2840
9 Енисей2839
10 СКА-Хабаровск2837
11 Шинник2837
12 КАМАЗ2836
13 Торпедо М2836
14 Черноморец2832
15 Сокол2828
16
Зона вылета
Ленинградец2827
17
Зона вылета
Волгарь2826
18
Зона вылета
Кубань2822

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