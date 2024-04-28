Наполи - Рома 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
28 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Рома, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Рома
Рим
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|6
|зщ
|Мариу Руй
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|99
|вр
|Миле Свилар
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|3
|зщ
|Деан Хёйсен
|69
|зщ
|Анхелиньо
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|9
|нп
|Тэмми Абрахам
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|4 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 4
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 4
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|25.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Серии A: «Наполи» — «Рома». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|86
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|33
|62
| 5
Лига Европы
|Рома
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|32
|54
|7
|Лацио
|33
|52
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Фиорентина
|32
|47
|10
|Торино
|33
|46
|11
|Монца
|34
|44
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|33
|31
|17
|Эмполи
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|33
|28
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|33
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15