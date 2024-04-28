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Наполи - Рома 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
28 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Наполи
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Рома, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Рома
Рим
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
6ПортугалиязщМариу Руй
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
21ИталиянпМаттео Политано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
99СербияврМиле Свилар
2НидерландызщРик Карсдорп
23ИталиязщДжанлука Манчини
3НидерландызщДеан Хёйсен
69Испаниязщ Анхелиньо
52ИталияпзЭдоардо Бове
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
21АргентинанпПауло Дибала
9АнглиянпТэмми Абрахам
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
ИталияФранческо Кальцона
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
23.12.2023Италия - Серия А17-й турРома2 : 0Наполи
29.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турНаполи2 : 1Рома
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турРома0 : 1Наполи
18.04.2022Италия - Серия А33-й турНаполи1 : 1Рома
24.10.2021Италия - Серия А9-й турРома0 : 0Наполи
21.03.2021Италия - Серия А28-й турРома0 : 2Наполи
29.11.2020Италия - Серия А9-й турНаполи4 : 0Рома
05.07.2020Италия - Серия А30-й турНаполи2 : 1Рома
02.11.2019Италия - Серия А11-й турРома2 : 1Наполи
31.03.2019Италия - Серия А29-й турРома1 : 4Наполи
20.04.2024Италия - Серия А33-й тур1 : 0Наполи
14.04.2024Италия - Серия А32-й турНаполи2 : 2
07.04.2024Италия - Серия А31-й тур2 : 4Наполи
30.03.2024Италия - Серия А30-й турНаполи0 : 3
17.03.2024Италия - Серия А29-й тур1 : 1Наполи
25.04.2024Италия - Серия А32-й тур1 : 2Рома
22.04.2024Италия - Серия А33-й турРома1 : 3
18.04.2024Лига Европы1/4 финала. 2-й матчРома2 : 1
11.04.2024Лига Европы1/4 финала. 1-й матч0 : 1Рома
06.04.2024Италия - Серия А31-й турРома1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Серии A: «Наполи» — «Рома». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3386
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3362
5
Лига Европы
Рома3358
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3254
7 Лацио3352
8 Наполи3349
9 Фиорентина3247
10 Торино3346
11 Монца3444
12 Дженоа3339
13 Лечче3436
14 Кальяри3332
15 Фрозиноне3431
16 Верона3331
17 Эмполи3331
18
Зона вылета
Удинезе3328
19
Зона вылета
Сассуоло3326
20
Зона вылета
Салернитана3415

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