Аталанта - Эмполи 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
28 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Эмполи, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Эмполи
Эмполи
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|59
|пз
|Алексей Миранчук
|10
|нп
|Эль Билал Туре
|11
|нп
|Адемола Лукман
|25
|вр
|Элия Каприле
|19
|зщ
|Бартош Берешиньски
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|5
|пз
|Альберто Грасси
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|27
|пз
|Шимон Журковский
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|10
|нп
|М'Байе Ньянг
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Давиде Никола
История личных встреч
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|17.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|2 : 1
|30.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|0 : 2
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|15.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 2
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|20.12.2016
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|07.02.2016
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|15.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Серии A: «Аталанта» — «Эмполи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|86
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|33
|62
| 5
Лига Европы
|Рома
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|32
|54
|7
|Лацио
|33
|52
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Фиорентина
|32
|47
|10
|Торино
|33
|46
|11
|Монца
|34
|44
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|33
|31
|17
|Эмполи
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|33
|28
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|33
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15