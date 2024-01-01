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Аталанта - Эмполи 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
28 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Аталанта
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Эмполи, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Эмполи
Эмполи
29ИталияврМарко Карнесекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
33НидерландызщХанс Хатебур
22ИталиязщМаттео Руджери
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
8ХорватияпзМарио Пашалич
59РоссияпзАлексей Миранчук
10МалинпЭль Билал Туре
11НигериянпАдемола Лукман
25ИталияврЭлия Каприле
19ПольшазщБартош Берешиньски
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
33ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
5ИталияпзАльберто Грасси
21ИталияпзЯкопо Фаццини
27ПольшапзШимон Журковский
11ГананпЭммануэль Гьяси
28ИталиянпНиколо Камбьяги
10СенегалнпМ'Байе Ньянг
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
30.10.2023Италия - Серия А10-й турЭмполи0 : 3Аталанта
17.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турАталанта2 : 1Эмполи
30.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турЭмполи0 : 2Аталанта
21.05.2022Италия - Серия А38-й турАталанта0 : 1Эмполи
17.10.2021Италия - Серия А8-й турЭмполи1 : 4Аталанта
15.04.2019Италия - Серия А32-й турАталанта0 : 0Эмполи
25.11.2018Италия - Серия А13-й турЭмполи3 : 2Аталанта
21.05.2017Италия - Серия А37-й турЭмполи0 : 1Аталанта
20.12.2016Италия - Серия А18-й турАталанта2 : 1Эмполи
07.02.2016Италия - Серия А24-й турАталанта0 : 0Эмполи
24.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчАталанта4 : 1
21.04.2024Италия - Серия А33-й тур1 : 2Аталанта
18.04.2024Лига Европы1/4 финала. 2-й матчАталанта0 : 1
15.04.2024Италия - Серия А32-й турАталанта2 : 2
11.04.2024Лига Европы1/4 финала. 1-й матч0 : 3Аталанта
20.04.2024Италия - Серия А33-й турЭмполи1 : 0
13.04.2024Италия - Серия А32-й тур1 : 0Эмполи
06.04.2024Италия - Серия А31-й турЭмполи3 : 2
01.04.2024Италия - Серия А30-й тур2 : 0Эмполи
15.03.2024Италия - Серия А29-й турЭмполи0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Серии A: «Аталанта» — «Эмполи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3386
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3362
5
Лига Европы
Рома3358
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3254
7 Лацио3352
8 Наполи3349
9 Фиорентина3247
10 Торино3346
11 Монца3444
12 Дженоа3339
13 Лечче3436
14 Кальяри3332
15 Фрозиноне3431
16 Верона3331
17 Эмполи3331
18
Зона вылета
Удинезе3328
19
Зона вылета
Сассуоло3326
20
Зона вылета
Салернитана3415

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