Севилья - Сельта 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
17 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Сельта, которое состоится 17 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Сельта
Виго
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Кике Салас
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|16
|зщ
|Хесус Навас
|18
|пз
|Джибриль Соу
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|21
|пз
|Оливер Торрес
|20
|пз
|Исаак Ромеро
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|28
|зщ
|Карлос Домингес
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
|8
|пз
|Фран Бельтран
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|07.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|30.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|22.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|12.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 4
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|4 : 2
|09.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|30.08.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|02.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|11.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|01.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|28
|53
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|28
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Хетафе
|29
|38
|10
|Лас-Пальмас
|28
|37
|11
|Осасуна
|29
|36
|12
|Вильярреал
|28
|35
|13
|Алавес
|28
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Севилья
|28
|28
|16
|Райо Вальекано
|28
|26
|17
|Сельта
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|28
|10