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Севилья - Сельта 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
17 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Севилья
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Сельта, которое состоится 17 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Сельта
Виго
13НорвегияврЭрьян Нюланд
2ИспаниязщКике Салас
4ИспаниязщСерхио Рамос
19АргентиназщМаркос Акунья
16ИспаниязщХесус Навас
18ШвейцарияпзДжибриль Соу
24ФранцияпзБубакари Сумаре
21ИспанияпзОливер Торрес
20ИспанияпзИсаак Ромеро
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
25ИспанияврВисенте Гуайта
22ИспаниязщХавьер Манкильо
2ШвециязщКарл Старфельт
4ИспаниязщУнай Нуньес
28ИспаниязщКарлос Домингес
23ИспаниязщМануэль Санчес
14СШАпзЛукас де ла Торре
8ИспанияпзФран Бельтран
17Кот-д'ИвуарнпЖонатан Бамба
10ИспаниянпЯго Аспас
18НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
ИспанияКике Санчес Флорес
ИспанияРафаэль Бенитес
История личных встреч
04.11.2023Испания - Примера12-й турСельта1 : 1Севилья
07.04.2023Испания - Примера28-й турСевилья2 : 2Сельта
30.12.2022Испания - Примера15-й турСельта1 : 1Севилья
22.01.2022Испания - Примера22-й турСевилья2 : 2Сельта
17.10.2021Испания - Примера9-й турСельта0 : 1Севилья
12.04.2021Испания - Примера30-й турСельта3 : 4Севилья
21.11.2020Испания - Примера10-й турСевилья4 : 2Сельта
09.02.2020Испания - Примера23-й турСельта2 : 1Севилья
30.08.2019Испания - Примера3-й турСевилья1 : 1Сельта
02.02.2019Испания - Примера22-й турСельта1 : 0Севилья
11.03.2024Испания - Примера28-й тур2 : 2Севилья
02.03.2024Испания - Примера27-й турСевилья3 : 2
25.02.2024Испания - Примера26-й тур1 : 0Севилья
17.02.2024Испания - Примера25-й тур0 : 0Севилья
11.02.2024Испания - Примера24-й турСевилья1 : 0
10.03.2024Испания - Примера28-й тур4 : 0Сельта
01.03.2024Испания - Примера27-й турСельта1 : 0
25.02.2024Испания - Примера26-й тур2 : 2Сельта
17.02.2024Испания - Примера25-й турСельта1 : 2
11.02.2024Испания - Примера24-й тур3 : 2Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Жирона2962
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2853
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2842
8 Валенсия2740
9 Хетафе2938
10 Лас-Пальмас2837
11 Осасуна2936
12 Вильярреал2835
13 Алавес2832
14 Мальорка2930
15 Севилья2828
16 Райо Вальекано2826
17 Сельта2824
18
Зона вылета
Кадис2922
19
Зона вылета
Гранада2814
20
Зона вылета
Альмерия2810

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