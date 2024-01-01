Атлетико - Барселона 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
17 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Барселона, которое состоится 17 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Ян Облак
|4
|зщ
|Габриэл Паулиста
|23
|зщ
|Рейнилду Мандава
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|12
|нп
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|33
|зщ
|Пау Кубарси
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|32
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|11
|нп
|Рафинья
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|4 : 2
|02.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|08.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|30.06.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 2
|09.01.2020
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 3
|01.12.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 1
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 2
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|29.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|08.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|21.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура Примеры: «Атлетико» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|28
|53
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|28
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Хетафе
|29
|38
|10
|Лас-Пальмас
|28
|37
|11
|Осасуна
|29
|36
|12
|Вильярреал
|28
|35
|13
|Алавес
|28
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Севилья
|28
|28
|16
|Райо Вальекано
|28
|26
|17
|Сельта
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|28
|10