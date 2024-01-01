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Атлетико - Барселона 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
17 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Атлетико М
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Барселона, которое состоится 17 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Барселона
Барселона
13 Словения вр Ян Облак
4 Бразилия зщ Габриэл Паулиста
23 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
20 Бельгия пз Аксель Витсель
14 Испания пз Маркос Льоренте
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Сауль Ньигес
12 Бразилия нп Самуэл Лино
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Испания нп Альваро Мората
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
23 Франция зщ Жюль Кунде
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
33 Испания зщ Пау Кубарси
2 Португалия зщ Жоау Канселу
15 Дания зщ Андреас Кристенсен
32 Испания пз Фермин Лопес Мартин
22 Германия пз Илкай Гюндоган
27 Испания нп Ламин Ямал
9 Польша нп Роберт Левандовски
11 Бразилия нп Рафинья
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Барселона1 : 0Атлетико М
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Барселона1 : 0Атлетико М
08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Атлетико М0 : 1Барселона
06.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Барселона4 : 2Атлетико М
02.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Атлетико М2 : 0Барселона
08.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Барселона0 : 0Атлетико М
21.11.2020 Испания - Примера 10-й тур Атлетико М1 : 0Барселона
30.06.2020 Испания - Примера 33-й тур Барселона2 : 2Атлетико М
09.01.2020 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона2 : 3Атлетико М
01.12.2019 Испания - Примера 15-й тур Атлетико М0 : 1Барселона
13.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Атлетико М2 : 1 3 : 2
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 2 : 0Атлетико М
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М2 : 1
29.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч 3 : 0Атлетико М
24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур 2 : 2Атлетико М
12.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Барселона3 : 1
08.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Барселона1 : 0
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 0 : 0Барселона
24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Барселона4 : 0
21.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 1Барселона
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура Примеры: «Атлетико» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Жирона2962
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2853
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2842
8 Валенсия2740
9 Хетафе2938
10 Лас-Пальмас2837
11 Осасуна2936
12 Вильярреал2835
13 Алавес2832
14 Мальорка2930
15 Севилья2828
16 Райо Вальекано2826
17 Сельта2824
18
Зона вылета
Кадис2922
19
Зона вылета
Гранада2814
20
Зона вылета
Альмерия2810

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