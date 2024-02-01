Гибралтар - Литва 21 Марта прямая трансляция
Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
21 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Литва, которое состоится 21 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гибралтар
Литва
Главные тренеры
|Хулио Сесар Рибас
|Вальдас Вацлавич Иванаускас
|Эдгарас Янкаускас
|Эдгарас Янкаускас
История личных встреч
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|0 : 6
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|14 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 4
|11.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|5 : 0
|19.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 9-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|2 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
Лига A. 1/2 финала
| Нидерланды
Хорватия
|2 : 4 ДВ
| Испания
Италия
|2 : 1
Лига A. За 3-е место
| Нидерланды
Италия
|2 : 3
Лига A. Финал
| Хорватия
Испания
|0 : 0 4 : 5
Лига C. Плей-офф за право остаться
|Команда
|1
|2
| Гибралтар
Литва
|21.03
|26.03