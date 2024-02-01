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Гибралтар - Литва 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
21 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
Гибралтар
Литва

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Литва, которое состоится 21 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гибралтар
Литва
Главные тренеры
Уругвай Хулио Сесар Рибас
Литва Вальдас Вацлавич Иванаускас
Литва Эдгарас Янкаускас
Литва Эдгарас Янкаускас
История личных встреч
21.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 10-й тур Гибралтар0 : 6
18.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 9-й тур 14 : 0Гибралтар
16.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 8-й тур Гибралтар0 : 4
11.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Гибралтар
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 6-й тур 5 : 0Гибралтар
19.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Литва
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 9-й тур 2 : 0Литва
17.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 8-й тур Литва2 : 2
14.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 7-й тур 0 : 2Литва
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 6-й тур Литва1 : 3
Турнирная таблица
Лига A. 1/2 финала
Нидерланды
Хорватия
2 : 4 ДВ
Испания
Италия
2 : 1
Лига A. За 3-е место
Нидерланды
Италия
2 : 3
Лига A. Финал
Хорватия
Испания
0 : 0 4 : 5
Лига C. Плей-офф за право остаться
Команда12
Гибралтар
Литва
21.0326.03

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