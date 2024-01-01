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Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 14 Апреля прямая трансляция

14 Апреля 2024 года в 03:30 (+03:00). США - Major League Soccer, МЛС
Спортинг Канзас-Сити
Интер Майами

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, МЛС, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
США Питер Джозеф Вермес
Аргентина Херардо Мартино
История личных встреч
10.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами3 : 2Спортинг Канзас-Сити
07.04.2024 США - Major League Soccer МЛС Спортинг Канзас-Сити3 : 3
31.03.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 3Спортинг Канзас-Сити
24.03.2024 США - Major League Soccer МЛС Спортинг Канзас-Сити2 : 3
17.03.2024 США - Major League Soccer МЛС Спортинг Канзас-Сити2 : 1
10.03.2024 США - Major League Soccer МЛС 0 : 0Спортинг Канзас-Сити
07.04.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 2
31.03.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 1
23.03.2024 США - Major League Soccer МЛС 4 : 0Интер Майами
16.03.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 3Интер Майами
11.03.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Нью-Йорк Ред Буллз714
2 Ванкувер Уайткэпс613
3 Филадельфия Юнион612
4 Интер Майами812
5 Лос-Анджелес Гэлакси712
6 Коламбус Крю712
7 Цинциннати712
8 Реал Солт-Лейк711
9 Миннесота Юнайтед611
10 Атланта Юнайтед610
11 Лос-Анджелес710
12 Хьюстон Динамо610
13 Торонто710
14 Спортинг Канзас-Сити710
15 Ди-Си Юнайтед710
16 Остин79
17 Колорадо Рэпидз79
18 Портленд Тимберс78
19 Шарлотт78
20 Чикаго Файр78
21 Сент-Луис Сити78
22 Клёб де Фут Монреаль67
23 Нэшвилл77
24 Сиэтл Саундерс65
25 Нью-Йорк Сити75
26 Орландо Сити65
27 Даллас64
28 Нью-Инглэнд Революшн64
29 Сан-Хосе Эртквейкс73

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