Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 14 Апреля прямая трансляция
14 Апреля 2024 года в 03:30 (+03:00). США - Major League Soccer, МЛС
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, МЛС, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Питер Джозеф Вермес
|Херардо Мартино
История личных встреч
|10.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|3 : 2
|07.04.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|3 : 3
|31.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|24.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|17.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|10.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|07.04.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|31.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|23.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|4 : 0
|16.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|11.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|14
|2
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|13
|3
|Филадельфия Юнион
|6
|12
|4
|Интер Майами
|8
|12
|5
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|12
|6
|Коламбус Крю
|7
|12
|7
|Цинциннати
|7
|12
|8
|Реал Солт-Лейк
|7
|11
|9
|Миннесота Юнайтед
|6
|11
|10
|Атланта Юнайтед
|6
|10
|11
|Лос-Анджелес
|7
|10
|12
|Хьюстон Динамо
|6
|10
|13
|Торонто
|7
|10
|14
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|10
|15
|Ди-Си Юнайтед
|7
|10
|16
|Остин
|7
|9
|17
|Колорадо Рэпидз
|7
|9
|18
|Портленд Тимберс
|7
|8
|19
|Шарлотт
|7
|8
|20
|Чикаго Файр
|7
|8
|21
|Сент-Луис Сити
|7
|8
|22
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|7
|23
|Нэшвилл
|7
|7
|24
|Сиэтл Саундерс
|6
|5
|25
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|26
|Орландо Сити
|6
|5
|27
|Даллас
|6
|4
|28
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|4
|29
|Сан-Хосе Эртквейкс
|7
|3