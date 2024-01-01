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Полесье - Колос 14 Апреля прямая трансляция

14 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 24-й тур
Полесье
Колос

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Колос, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Украина Ярослав Вишняк
История личных встреч
01.10.2023 Украина - Премьер-лига 9-й тур Колос0 : 0Полесье
08.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур 2 : 3Полесье
04.04.2024 Кубок Украины 1/2 финала Полесье0 : 1
30.03.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур Полесье1 : 4
16.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Полесье
09.03.2024 Украина - Премьер-лига 20-й тур Полесье1 : 2
07.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур Колос1 : 1
31.03.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур Колос0 : 2
16.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Колос
08.03.2024 Украина - Премьер-лига 20-й тур 3 : 2Колос
02.03.2024 Украина - Премьер-лига 19-й тур Колос0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр2149
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К2248
3
Квалификация Лиги конференций
Кривбасс2448
4
Квалификация Лиги конференций
Днепр-12343
5 Рух В2440
6 Полесье2336
7 Ворскла2330
8 Черноморец2229
9 ЛНЗ Черкассы2326
10 Колос2225
11 Александрия2324
12 Заря2123
13 Верес2219
14 Оболонь-Бровар2319
15
Зона вылета
Металлист 19252317
16
Зона вылета
Минай2315

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