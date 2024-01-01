Полесье - Колос 14 Апреля прямая трансляция
14 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Колос, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Полесье
Житомир
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
|Ярослав Вишняк
История личных встреч
|01.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|08.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 3
|04.04.2024
|Кубок Украины
|1/2 финала
|0 : 1
|30.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|16.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|02.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|21
|49
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|22
|48
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кривбасс
|24
|48
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|23
|43
|5
|Рух В
|24
|40
|6
|Полесье
|23
|36
|7
|Ворскла
|23
|30
|8
|Черноморец
|22
|29
|9
|ЛНЗ Черкассы
|23
|26
|10
|Колос
|22
|25
|11
|Александрия
|23
|24
|12
|Заря
|21
|23
|13
|Верес
|22
|19
|14
|Оболонь-Бровар
|23
|19
| 15
Зона вылета
|Металлист 1925
|23
|17
| 16
Зона вылета
|Минай
|23
|15