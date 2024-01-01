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Самгурали - Сабуртало 15 Апреля прямая трансляция

15 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 9-й тур
Самгурали
Сабуртало

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Сабуртало, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
23.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Сабуртало2 : 2Самгурали
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самгурали1 : 0Сабуртало
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Сабуртало5 : 1Самгурали
09.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самгурали2 : 1Сабуртало
01.10.2022 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самгурали0 : 3Сабуртало
25.06.2022 Грузия - Высшая лига 19-й тур Сабуртало3 : 1Самгурали
29.04.2022 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали3 : 0Сабуртало
27.02.2022 Грузия - Высшая лига 1-й тур Сабуртало2 : 1Самгурали
16.10.2021 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало2 : 1Самгурали
29.06.2021 Грузия - Высшая лига 20-й тур Самгурали1 : 1Сабуртало
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 3 : 1Самгурали
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самгурали2 : 1
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Самгурали
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур 0 : 0Самгурали
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Самгурали1 : 1
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Сабуртало3 : 1
06.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 1 : 2Сабуртало
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Сабуртало3 : 0
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур 3 : 1Сабуртало
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Сабуртало1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало819
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт819
3
Квалификация Лиги конференций
Дила817
4 Торпедо Кт815
5 Колхети-191389
6 Телави89
7 Динамо Тб89
8
Стыковая зона
Самтредиа86
9
Стыковая зона
Самгурали85
10
Зона вылета
Гагра84

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