Самгурали - Сабуртало 15 Апреля прямая трансляция
15 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Сабуртало, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
|23.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|5 : 1
|09.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|01.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 3
|25.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|29.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 0
|27.02.2022
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 1
|29.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|11.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|11.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|8
|19
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|8
|19
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|8
|17
|4
|Торпедо Кт
|8
|15
|5
|Колхети-1913
|8
|9
|6
|Телави
|8
|9
|7
|Динамо Тб
|8
|9
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|8
|6
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|8
|5
| 10
Зона вылета
|Гагра
|8
|4