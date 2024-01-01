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Телави - Торпедо Кт 15 Апреля прямая трансляция

15 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 9-й тур
Телави
Торпедо Кт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Торпедо Кт, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
10.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Телави1 : 2Торпедо Кт
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Торпедо Кт2 : 1Телави
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Телави1 : 0Торпедо Кт
01.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Торпедо Кт2 : 1Телави
29.10.2022 Грузия - Высшая лига 32-й тур Торпедо Кт1 : 0Телави
27.08.2022 Грузия - Высшая лига 23-й тур Телави1 : 1Торпедо Кт
17.05.2022 Грузия - Высшая лига 14-й тур Торпедо Кт1 : 1Телави
14.04.2022 Грузия - Высшая лига 5-й тур Телави0 : 0Торпедо Кт
24.10.2021 Грузия - Высшая лига 31-й тур Телави1 : 3Торпедо Кт
09.08.2021 Грузия - Высшая лига 22-й тур Торпедо Кт0 : 1Телави
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 1 : 2Телави
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 2 : 1Телави
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Телави1 : 0
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур 3 : 1Телави
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Телави0 : 1
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Торпедо Кт3 : 1
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 0 : 1Торпедо Кт
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Торпедо Кт3 : 2
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур 3 : 2Торпедо Кт
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Торпедо Кт1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало819
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт819
3
Квалификация Лиги конференций
Дила817
4 Торпедо Кт815
5 Колхети-191389
6 Телави89
7 Динамо Тб89
8
Стыковая зона
Самтредиа86
9
Стыковая зона
Самгурали85
10
Зона вылета
Гагра84

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