Ланс - Клермон 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
20 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Клермон, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Клермон
Клермон-Ферран
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|10
|пз
|Давид Кошта
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|18
|пз
|Анди Диуф
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|9
|нп
|Элье Ваи
|99
|вр
|Мори Дио
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|4
|зщ
|Крислен Матсима
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|3
|зщ
|Нето Боржес
|6
|пз
|Хабиб Кейта
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|18
|пз
|Эльбасан Рашани
|26
|пз
|Алан Виржиньюс
|8
|нп
|Билаль Бутобба
Главные тренеры
|Франк Эз
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 3
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 4
|12.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 2
|25.01.2020
|Франция - Лига 2
|21-й тур
|1 : 1
|27.08.2019
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 5 : 4
|10.08.2019
|Франция - Лига 2
|3-й тур
|1 : 1
|04.05.2019
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|1 : 0
|15.12.2018
|Франция - Лига 2
|18-й тур
|0 : 0
|12.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Ницца
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|29
|43
|7
|Лион
|29
|41
|8
|Реймс
|29
|40
|9
|Марсель
|28
|39
|10
|Ренн
|29
|39
|11
|Тулуза
|29
|36
|12
|Страсбург
|29
|36
|13
|Монпелье
|29
|33
|14
|Нант
|29
|31
|15
|Гавр
|29
|28
|16
|Лорьян
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|29
|22