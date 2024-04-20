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Ланс - Клермон 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
20 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ланс
Клермон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Клермон, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Клермон
Клермон-Ферран
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
10 Португалия пз Давид Кошта
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
18 Франция пз Анди Диуф
23 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
7 Франция нп Флорьян Сотока
9 Франция нп Элье Ваи
99 Сенегал вр Мори Дио
2 Алжир зщ Мехди Зеффан
4 Франция зщ Крислен Матсима
17 Франция зщ Анди Пельмар
3 Бразилия зщ Нето Боржес
6 Мали пз Хабиб Кейта
25 Франция пз Жоан Гастьен
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
18 Косово пз Эльбасан Рашани
26 Франция пз Алан Виржиньюс
8 Франция нп Билаль Бутобба
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Паскаль Гастьен
История личных встреч
25.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Клермон0 : 3Ланс
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Клермон0 : 4Ланс
12.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Ланс2 : 1Клермон
19.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Ланс3 : 1Клермон
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Клермон2 : 2Ланс
25.01.2020 Франция - Лига 2 21-й тур Ланс1 : 1Клермон
27.08.2019 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Ланс2 : 2 5 : 4Клермон
10.08.2019 Франция - Лига 2 3-й тур Клермон1 : 1Ланс
04.05.2019 Франция - Лига 2 36-й тур Ланс1 : 0Клермон
15.12.2018 Франция - Лига 2 18-й тур Клермон0 : 0Ланс
12.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 2 : 1Ланс
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Ланс1 : 1
29.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 2 : 1Ланс
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Ланс1 : 3
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Ланс1 : 0
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Клермон1 : 1
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 1 : 1Клермон
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Клермон0 : 3
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Клермон2 : 1
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 0Клермон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2863
2
Лига чемпионов
Брест2953
3
Лига чемпионов
Монако2852
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2849
5
Лига Европы
Ницца2844
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2943
7 Лион2941
8 Реймс2940
9 Марсель2839
10 Ренн2939
11 Тулуза2936
12 Страсбург2936
13 Монпелье2933
14 Нант2931
15 Гавр2928
16 Лорьян2826
17
Зона вылета
Метц2926
18
Зона вылета
Клермон2922

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