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Астон Вилла - Олимпиакос 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
02 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Астон Вилла
Олимпиакос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Олимпиакос, которое состоится 02 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Олимпиакос
Пирей, Греция
25 Швеция вр Робин Ольсен
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
6 Бразилия пз Дуглас Луис
7 Шотландия пз Джон Макгинн
27 Англия пз Морган Роджерс
31 Ямайка нп Леон Бэйли
24 Колумбия нп Джон Дуран
11 Англия нп Олли Уоткинс
88 Греция вр Константинос Цолакис
23 Бразилия зщ Родиней
45 Греция зщ Панайотис Рецос
16 Португалия зщ Давид Карму
3 Аргентина зщ Франсиско Ортега
5 Португалия пз Андре Орта
6 Португалия пз Шикинью
32 Аргентина пз Сантьяго Эссе
7 Греция пз Костас Фортунис
56 Португалия пз Даниэл Поденсе
9 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Астон Вилла2 : 2
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Астон Вилла3 : 1
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч 2 : 1 3 : 4Астон Вилла
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 0 : 2Астон Вилла
11.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Астон Вилла2 : 1
28.04.2024 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Олимпиакос4 : 1
24.04.2024 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур 1 : 1Олимпиакос
21.04.2024 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Олимпиакос2 : 1
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0 2 : 3Олимпиакос
11.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Олимпиакос3 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 3 : 0
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 4 : 0
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 1 : 6 ДВ
Штурм
Лилль
0 : 3 1 : 1
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 0 : 1
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 0 : 0 3 : 1
Динамо З
ПАОК
2 : 0 5 : 1
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 1 : 1
1/4 финала
Команда12
Виктория Пльзень
Фиорентина
0 : 0 2 : 0 ДВ
Олимпиакос
Фенербахче
3 : 2 1 : 0 2 : 3
Команда12
Астон Вилла
Лилль
2 : 1 2 : 1 3 : 4
Брюгге
ПАОК
1 : 0 0 : 2
1/2 финала
Команда12
Астон Вилла
Олимпиакос
02.0509.05
Команда12
Фиорентина
Брюгге
02.0508.05
Финал
WSF1
WSF2
29.05

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