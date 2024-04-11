Астон Вилла - Олимпиакос 02 Мая прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
02 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Олимпиакос, которое состоится 02 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Олимпиакос
Пирей, Греция
|25
|вр
|Робин Ольсен
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|6
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|пз
|Морган Роджерс
|31
|нп
|Леон Бэйли
|24
|нп
|Джон Дуран
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|88
|вр
|Константинос Цолакис
|23
|зщ
|Родиней
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|16
|зщ
|Давид Карму
|3
|зщ
|Франсиско Ортега
|5
|пз
|Андре Орта
|6
|пз
|Шикинью
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
|7
|пз
|Костас Фортунис
|56
|пз
|Даниэл Поденсе
|9
|нп
|Айюб Эль-Кааби
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|28.04.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|4 : 1
|24.04.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|2 : 1
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 3
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|3 : 0
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|4 : 0
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|1 : 6 ДВ
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|0 : 1
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|0 : 0 3 : 1
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|5 : 1
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|1 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Виктория Пльзень
Фиорентина
|0 : 0
|2 : 0 ДВ
| Олимпиакос
Фенербахче
|3 : 2
|1 : 0 2 : 3
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Лилль
|2 : 1
|2 : 1 3 : 4
| Брюгге
ПАОК
|1 : 0
|0 : 2
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Астон Вилла
Олимпиакос
|02.05
|09.05
|Команда
|1
|2
| Фиорентина
Брюгге
|02.05
|08.05
Финал
| WSF1
WSF2
|29.05