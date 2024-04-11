Марсель - Аталанта 02 Мая прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
02 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Аталанта, которое состоится 02 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Аталанта
Бергамо, Италия
|16
|вр
|Пау Лопес
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|6
|зщ
|Улиссес Гарсия
|22
|пз
|Пап Гейе
|27
|пз
|Жордан Верету
|23
|пз
|Исмаила Сарр
|11
|пз
|Амин Арит
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|14
|нп
|Фарис Мумбанья
|1
|вр
|Хуан Муссо
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|15
|пз
|Мартен де Рон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|8
|пз
|Марио Пашалич
|13
|пз
|Эдерсон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Жан-Луи Гассе
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы: «Марсель» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|2 : 1
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|1 : 0
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|6 : 1
| Карабах
Байер
|2 : 2
|3 : 2
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|0 : 1
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|3 : 1
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|5 : 0
| Милан
Славия П
|4 : 2
|1 : 3
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Марсель
|2 : 1
|1 : 0 4 : 2
| Милан
Рома
|0 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Байер
Вест Хэм Юнайтед
|2 : 0
|1 : 1
| Ливерпуль
Аталанта
|0 : 3
|0 : 1
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Рома
Байер
|02.05
|09.05
|Команда
|1
|2
| Марсель
Аталанта
|02.05
|09.05
Финал
| WSF1
WSF2
|22.05