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Марсель - Аталанта 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
02 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Марсель
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Аталанта, которое состоится 02 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Аталанта
Бергамо, Италия
16 Испания вр Пау Лопес
7 Франция зщ Жонатан Клосс
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
6 Швейцария зщ Улиссес Гарсия
22 Сенегал пз Пап Гейе
27 Франция пз Жордан Верету
23 Сенегал пз Исмаила Сарр
11 Марокко пз Амин Арит
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
14 Камерун нп Фарис Мумбанья
1 Аргентина вр Хуан Муссо
19 Албания зщ Берат Джимсити
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
8 Хорватия пз Марио Пашалич
13 Бразилия пз Эдерсон
22 Италия пз Маттео Руджери
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
11 Нигерия нп Адемола Лукман
90 Италия нп Джанлука Скамакка
Главные тренеры
Франция Жан-Луи Гассе
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Марсель2 : 1
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель2 : 2
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 2 : 2Марсель
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Марсель1 : 0 4 : 2
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 2 : 1Марсель
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Аталанта2 : 0
24.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Аталанта4 : 1
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 2Аталанта
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Аталанта0 : 1
15.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Аталанта2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы: «Марсель» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 2 : 1
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 1 : 0
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 6 : 1
Карабах
Байер
2 : 2 3 : 2
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 0 : 1
Марсель
Вильярреал
4 : 0 3 : 1
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 5 : 0
Милан
Славия П
4 : 2 1 : 3
1/4 финала
Команда12
Бенфика
Марсель
2 : 1 1 : 0 4 : 2
Милан
Рома
0 : 1 2 : 1
Команда12
Байер
Вест Хэм Юнайтед
2 : 0 1 : 1
Ливерпуль
Аталанта
0 : 3 0 : 1
1/2 финала
Команда12
Рома
Байер
02.0509.05
Команда12
Марсель
Аталанта
02.0509.05
Финал
WSF1
WSF2
22.05

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