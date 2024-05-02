Рома - Байер 02 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
02 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Байер, которое состоится 02 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим, Италия
Байер
Леверкузен, Германия
|99
|вр
|Миле Свилар
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|9
|нп
|Тэмми Абрахам
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|17
|вр
|Матей Коварж
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|21
|нп
|Амин Адли
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|04.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|20.10.2015
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|4 : 4
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|25.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|5 : 0
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы: «Рома» — «Байер». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|2 : 1
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|1 : 0
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|6 : 1
| Карабах
Байер
|2 : 2
|3 : 2
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|0 : 1
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|3 : 1
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|5 : 0
| Милан
Славия П
|4 : 2
|1 : 3
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Марсель
|2 : 1
|1 : 0 4 : 2
| Милан
Рома
|0 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Байер
Вест Хэм Юнайтед
|2 : 0
|1 : 1
| Ливерпуль
Аталанта
|0 : 3
|0 : 1
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Рома
Байер
|02.05
|09.05
|Команда
|1
|2
| Марсель
Аталанта
|02.05
|09.05
Финал
| WSF1
WSF2
|22.05