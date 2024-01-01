01:56 ()
Свернуть список

Торонто Мэйпл Лифс - Бостон Брюинз 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
25 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 3-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Бостон Брюинз, которое состоится 25 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Бостон Брюинз2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Бостон Брюинз5 : 1Торонто Мэйпл Лифс
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1Торонто Мэйпл Лифс
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4Бостон Брюинз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТБостон Брюинз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 БТоронто Мэйпл Лифс
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 ОТТоронто Мэйпл Лифс
02.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 5Бостон Брюинз
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3Торонто Мэйпл Лифс
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1Бостон Брюинз
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Бостон Брюинз2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Бостон Брюинз5 : 1Торонто Мэйпл Лифс
18.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Торонто Мэйпл Лифс
17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Торонто Мэйпл Лифс
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 5 ОТ
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Бостон Брюинз2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Бостон Брюинз5 : 1Торонто Мэйпл Лифс
17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 26.0427.0430.0402.0504.05
2
0
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 25.0428.0430.0402.0504.05
1
1
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ26.0428.0429.0401.0504.05
2
0
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 27.0429.0401.0503.0505.05
2
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 27.0428.0430.0402.0504.05
1
1
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 27.0429.0430.0403.0505.05
1
1
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 25.0428.0429.0401.0503.0505.05
0
1
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 25.0427.0429.0401.0503.0505.05
1
0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close