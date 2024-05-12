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Женис - Кайрат 12 Мая прямая трансляция

12 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур
Женис
Кайрат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женис - Кайрат, которое состоится 12 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Женис
Астана
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Женис1 : 2
27.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Женис
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Женис1 : 0
06.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур 4 : 0Женис
31.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур 3 : 0Женис
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кайрат1 : 0
27.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Кайрат
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Кайрат1 : 3
06.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Кайрат0 : 0
31.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Кайрат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Жетысу713
2
Квалификация Лиги конференций
Тобол612
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе611
4 Астана711
5 Елимай611
6 Кайрат711
7 Ордабасы69
8 Кызыл-Жар78
9 Атырау77
10 Туран87
11 Женис77
12
Зона вылета
Кайсар65
13
Зона вылета
Шахтёр Крг64
14
Зона вылета
Аксу00

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