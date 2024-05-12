Женис - Кайрат 12 Мая прямая трансляция
12 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женис - Кайрат, которое состоится 12 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Женис
Астана
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
|04.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 0
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|04.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|06.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Жетысу
|7
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|6
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|6
|11
|4
|Астана
|7
|11
|5
|Елимай
|6
|11
|6
|Кайрат
|7
|11
|7
|Ордабасы
|6
|9
|8
|Кызыл-Жар
|7
|8
|9
|Атырау
|7
|7
|10
|Туран
|8
|7
|11
|Женис
|7
|7
| 12
Зона вылета
|Кайсар
|6
|5
| 13
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|6
|4
| 14
Зона вылета
|Аксу
|0
|0