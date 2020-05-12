Ордабасы - Тобол 12 Мая прямая трансляция
12 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Тобол, которое состоится 12 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Тобол
Костанай
История личных встреч
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|16.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 1
|27.08.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 0
|09.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|02.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|15.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|16.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 4
|20.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|14.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|06.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|06.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Жетысу
|7
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|6
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|6
|11
|4
|Астана
|7
|11
|5
|Елимай
|6
|11
|6
|Кайрат
|7
|11
|7
|Ордабасы
|6
|9
|8
|Кызыл-Жар
|7
|8
|9
|Атырау
|7
|7
|10
|Туран
|8
|7
|11
|Женис
|7
|7
| 12
Зона вылета
|Кайсар
|6
|5
| 13
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|6
|4
| 14
Зона вылета
|Аксу
|0
|0