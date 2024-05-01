Ордабасы - Жетысу 01 Июня прямая трансляция
01 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Жетысу, которое состоится 01 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
|01.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|14.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|27.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|19.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 4
|22.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|18.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 3
|31.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|16.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|06.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|26.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|11.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|04.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|21.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Актобе
|8
|15
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Елимай
|8
|15
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|9
|15
|4
|Жетысу
|8
|14
|5
|Ордабасы
|8
|13
|6
|Астана
|9
|12
|7
|Тобол
|8
|12
|8
|Атырау
|8
|10
|9
|Кызыл-Жар
|9
|9
|10
|Кайсар
|8
|9
|11
|Туран
|8
|7
| 12
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|8
|7
| 13
Зона вылета
|Женис
|9
|7
| 14
Зона вылета
|Аксу
|0
|0