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Ордабасы - Жетысу 01 Июня прямая трансляция

01 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур
Ордабасы
Жетысу

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Жетысу, которое состоится 01 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Жетысу1 : 2Ордабасы
14.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Ордабасы2 : 0Жетысу
27.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Ордабасы3 : 0Жетысу
19.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Жетысу0 : 4Ордабасы
22.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Ордабасы3 : 1Жетысу
18.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Жетысу2 : 3Ордабасы
31.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Жетысу0 : 1Ордабасы
16.06.2019 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Жетысу1 : 1Ордабасы
06.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Ордабасы1 : 0Жетысу
26.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Жетысу1 : 1Ордабасы
18.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Ордабасы
12.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Ордабасы1 : 0
28.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Ордабасы
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Ордабасы1 : 1
07.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Ордабасы
19.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Жетысу0 : 0
11.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 2 : 3Жетысу
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Жетысу
28.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Жетысу2 : 1
21.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Жетысу1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе815
2
Квалификация Лиги конференций
Елимай815
3
Квалификация Лиги конференций
Кайрат915
4 Жетысу814
5 Ордабасы813
6 Астана912
7 Тобол812
8 Атырау810
9 Кызыл-Жар99
10 Кайсар89
11 Туран87
12
Зона вылета
Шахтёр Крг87
13
Зона вылета
Женис97
14
Зона вылета
Аксу00

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