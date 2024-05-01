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Кайрат - Шахтёр Крг 02 Июня прямая трансляция

02 Июня 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур
Кайрат
Шахтёр Крг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Шахтёр Крг, которое состоится 02 Июня 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Шахтёр Крг
Караганда
История личных встреч
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кайрат0 : 0Шахтёр Крг
01.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Шахтёр Крг1 : 1Кайрат
23.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Шахтёр Крг0 : 2Кайрат
21.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Кайрат2 : 0Шахтёр Крг
26.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Шахтёр Крг1 : 1Кайрат
08.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Кайрат1 : 1Шахтёр Крг
01.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Кайрат1 : 1Шахтёр Крг
15.03.2020 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Шахтёр Крг1 : 0Кайрат
31.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Шахтёр Крг0 : 4Кайрат
26.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Шахтёр Крг1 : 2Кайрат
19.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Кайрат
12.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Кайрат
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кайрат1 : 0
27.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Кайрат
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Кайрат1 : 3
19.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Шахтёр Крг1 : 0
12.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Шахтёр Крг
05.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Шахтёр Крг0 : 0
21.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур 1 : 0Шахтёр Крг
07.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Шахтёр Крг1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ордабасы916
2
Квалификация Лиги конференций
Актобе815
3
Квалификация Лиги конференций
Елимай815
4 Кайрат915
5 Жетысу914
6 Астана912
7 Тобол912
8 Кайсар912
9 Атырау810
10 Кызыл-Жар99
11 Туран87
12
Зона вылета
Шахтёр Крг87
13
Зона вылета
Женис97
14
Зона вылета
Аксу00

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