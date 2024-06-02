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Туран - Актобе 02 Июня прямая трансляция

02 Июня 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур
Туран
Актобе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Туран - Актобе, которое состоится 02 Июня 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Туран
Туркестан
Актобе
Актобе
История личных встреч
24.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Актобе3 : 2Туран
12.07.2022 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Туран0 : 2Актобе
24.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Туран1 : 2Актобе
23.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Актобе0 : 2Туран
11.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Туран2 : 3
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Туран
27.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Туран0 : 2
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур 1 : 0Туран
07.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Туран0 : 1
18.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Актобе0 : 0
12.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Актобе
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Актобе1 : 1
28.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур 2 : 1Актобе
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Актобе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ордабасы916
2
Квалификация Лиги конференций
Актобе815
3
Квалификация Лиги конференций
Елимай815
4 Кайрат915
5 Жетысу914
6 Астана912
7 Тобол912
8 Кайсар912
9 Атырау810
10 Кызыл-Жар99
11 Туран87
12
Зона вылета
Шахтёр Крг87
13
Зона вылета
Женис97
14
Зона вылета
Аксу00

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