Женис - Атырау 02 Июня прямая трансляция
02 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женис - Атырау, которое состоится 02 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Женис
Астана
Атырау
Атырау
История личных встреч
|18.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|18.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ордабасы
|9
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|8
|15
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Елимай
|8
|15
|4
|Кайрат
|9
|15
|5
|Жетысу
|9
|14
|6
|Астана
|9
|12
|7
|Тобол
|9
|12
|8
|Кайсар
|9
|12
|9
|Атырау
|8
|10
|10
|Кызыл-Жар
|9
|9
|11
|Туран
|8
|7
| 12
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|8
|7
| 13
Зона вылета
|Женис
|9
|7
| 14
Зона вылета
|Аксу
|0
|0