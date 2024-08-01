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Хетафе - Райо Вальекано 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
24 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Хетафе
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Райо Вальекано, которое состоится 24 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Райо Вальекано
Мадрид
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
2 Того зщ Джене
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
16 Испания зщ Диего Рико
27 Франция зщ Набиль Аберден
5 Испания пз Луис Милья
11 Испания пз Карлес Аленья
7 Испания пз Алекс Сола
6 Нигерия пз Крисантус Уче
17 Испания нп Карлес Сайоль
1 Испания вр Дани Карденас
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
16 Гана зщ Абдул Мумин
22 Уругвай зщ Луис Эспино
23 Испания пз Оскар Мартин
15 Испания пз Херард Гумбау
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
7 Испания нп Иси Паласон
21 Испания нп Адриан Эмбарба
14 Испания нп Серхио Камельо
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано0 : 0Хетафе
02.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Хетафе0 : 2Райо Вальекано
12.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Хетафе1 : 1Райо Вальекано
14.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Райо Вальекано0 : 0Хетафе
08.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Хетафе0 : 0Райо Вальекано
18.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Райо Вальекано3 : 0Хетафе
23.02.2019 Испания - Примера 25-й тур Хетафе2 : 1Райо Вальекано
21.10.2018 Испания - Примера 9-й тур Райо Вальекано1 : 2Хетафе
25.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 27-й тур Хетафе1 : 0Райо Вальекано
22.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 6-й тур Райо Вальекано2 : 0Хетафе
15.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Хетафе
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Хетафе1 : 3
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Хетафе1 : 2
18.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 1 : 0Хетафе
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Хетафе0 : 3
18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 2Райо Вальекано
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 1Райо Вальекано
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Райо Вальекано0 : 1
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 3 : 0Райо Вальекано
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Райо Вальекано2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта26
2
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
3
Лига чемпионов
Барселона13
4
Лига чемпионов
Вальядолид13
5
Лига Европы
Севилья11
6
Квалификация Лиги конференций
Лас-Пальмас11
7 Атлетико М11
8 Вильярреал11
9 Жирона11
10 Леганес11
11 Хетафе11
12 Атлетик Б11
13 Осасуна11
14 Бетис11
15 Реал Мадрид11
16 Мальорка11
17 Реал Сосьедад10
18
Зона вылета
Алавес10
19
Зона вылета
Эспаньол10
20
Зона вылета
Валенсия20

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