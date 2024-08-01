Хетафе - Райо Вальекано 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
24 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Райо Вальекано, которое состоится 24 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|27
|зщ
|Набиль Аберден
|5
|пз
|Луис Милья
|11
|пз
|Карлес Аленья
|7
|пз
|Алекс Сола
|6
|пз
|Крисантус Уче
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|1
|вр
|Дани Карденас
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|22
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|15
|пз
|Херард Гумбау
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|21
|нп
|Адриан Эмбарба
|14
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Иньиго Перес
История личных встреч
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|02.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|14.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|23.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|21.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|25.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 27-й тур
|1 : 0
|22.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 6-й тур
|2 : 0
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вальядолид
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Севилья
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лас-Пальмас
|1
|1
|7
|Атлетико М
|1
|1
|8
|Вильярреал
|1
|1
|9
|Жирона
|1
|1
|10
|Леганес
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Атлетик Б
|1
|1
|13
|Осасуна
|1
|1
|14
|Бетис
|1
|1
|15
|Реал Мадрид
|1
|1
|16
|Мальорка
|1
|1
|17
|Реал Сосьедад
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алавес
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0