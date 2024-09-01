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Аль-Наср - Аль-Ахли 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
13 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 3-й тур
Аль-Наср
Аль-Ахли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Ахли, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
15.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур Аль-Ахли0 : 1Аль-Наср
22.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 7-й тур Аль-Наср4 : 3Аль-Ахли
30.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 1/4 финала Аль-Наср2 : 0Аль-Ахли
27.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур 1 : 4Аль-Наср
22.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Наср1 : 1
17.08.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2024 Финал Аль-Наср1 : 4
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 0Аль-Наср
31.05.2024 Кубок Короля Финал 1 : 1 5 : 4Аль-Наср
27.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур 1 : 0Аль-Ахли
23.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Ахли2 : 0
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур Аль-Ахли1 : 0
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур 0 : 0Аль-Ахли
18.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Аль-Ахли5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура саудовской Про лиги: «Аль-Наср» — «Аль-Ахли». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль26
2 Аль-Кадисия26
3 Аль-Иттихад26
4 Аль-Иттифак26
5 Эр-Рияд24
6 Аль-Вахда24
7 Аль-Наср24
8 Аль-Шабаб23
9 Аль-Фатех23
10 Аль-Таавун23
11 Аль-Ахли23
12 Аль-Халидж23
13 Аль-Раед21
14 Дамак20
15 Аль-Ороба20
16
Зона вылета
Аль-Холуд20
17
Зона вылета
Аль-Фейха20
18
Зона вылета
Аль-Охдуд20

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