Аль-Наср - Аль-Ахли 13 Сентября прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
13 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Ахли, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
|Луиш Каштру
История личных встреч
|15.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|22.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|7-й тур
|4 : 3
|30.09.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|1/4 финала
|2 : 0
|27.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|1 : 4
|22.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2024
|Финал
|1 : 4
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|31.05.2024
|Кубок Короля
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|27.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|2 : 0
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|1 : 0
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура саудовской Про лиги: «Аль-Наср» — «Аль-Ахли». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|2
|6
|2
|Аль-Кадисия
|2
|6
|3
|Аль-Иттихад
|2
|6
|4
|Аль-Иттифак
|2
|6
|5
|Эр-Рияд
|2
|4
|6
|Аль-Вахда
|2
|4
|7
|Аль-Наср
|2
|4
|8
|Аль-Шабаб
|2
|3
|9
|Аль-Фатех
|2
|3
|10
|Аль-Таавун
|2
|3
|11
|Аль-Ахли
|2
|3
|12
|Аль-Халидж
|2
|3
|13
|Аль-Раед
|2
|1
|14
|Дамак
|2
|0
|15
|Аль-Ороба
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Аль-Холуд
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Аль-Фейха
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|2
|0