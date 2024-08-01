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Бенфика - Эштрела 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
24 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Бенфика
Эштрела

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эштрела, которое состоится 24 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эштрела
Амадора
24 Португалия вр Самуэл Суареш
6 Дания зщ Александр Бах
5 Бразилия зщ Морато
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
20 Португалия пз Жоау Мариу
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
47 Португалия нп Тиагу Говея
14 Греция нп Вангелис Павлидис
30 Бразилия вр Бруно
77 Португалия зщ Данилу Вейга
13 Португалия зщ Miguel Lopes
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
26 Аргентина пз Leonel Bucca
42 Ангола пз Мануэл Келиану
10 Аргентина пз Алан Руис
25 Португалия нп Нилтон Варела
17 Португалия нп Нани
7 Бразилия нп Andre Silva
98 Португалия нп Кикаш
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
29.01.2024 Португалия - Примейра 19-й тур Эштрела1 : 4Бенфика
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0Эштрела
20.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур Эштрела2 : 3Бенфика
13.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Эштрела0 : 4Бенфика
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Бенфика3 : 0
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 2 : 0Бенфика
17.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 1Бенфика
12.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур Бенфика5 : 0
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур 2 : 0Бенфика
19.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Эштрела0 : 3
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Эштрела
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Эштрела1 : 0
11.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 4 : 0Эштрела
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур 0 : 0Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг26
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фамаликан26
3
Квалификация Лиги Европы
Порту26
4
Квалификация Лиги конференций
Морейренсе26
5 Витория Гимарайнш26
6 Брага24
7 Санта-Клара23
8 Бенфика23
9 Боавишта23
10 Жил Висенте23
11 Риу Аве23
12 Насьонал21
13 АВС21
14 Эштрела21
15 Фаренсе20
16
Стыковая зона
Арока20
17
Зона вылета
Эшторил20
18
Зона вылета
Каза Пия20

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