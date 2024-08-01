Бенфика - Эштрела 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
24 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эштрела, которое состоится 24 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эштрела
Амадора
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|5
|зщ
|Морато
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|20
|пз
|Жоау Мариу
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|47
|нп
|Тиагу Говея
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|30
|вр
|Бруно
|77
|зщ
|Данилу Вейга
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|26
|пз
|Leonel Bucca
|42
|пз
|Мануэл Келиану
|10
|пз
|Алан Руис
|25
|нп
|Нилтон Варела
|17
|нп
|Нани
|7
|нп
|Andre Silva
|98
|нп
|Кикаш
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|29.01.2024
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 4
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|20.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|2 : 3
|13.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 4
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|17.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|5 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|4 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фамаликан
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Морейренсе
|2
|6
|5
|Витория Гимарайнш
|2
|6
|6
|Брага
|2
|4
|7
|Санта-Клара
|2
|3
|8
|Бенфика
|2
|3
|9
|Боавишта
|2
|3
|10
|Жил Висенте
|2
|3
|11
|Риу Аве
|2
|3
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|АВС
|2
|1
|14
|Эштрела
|2
|1
|15
|Фаренсе
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Арока
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|2
|0