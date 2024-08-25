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Уфа - Сочи 25 Августа прямая трансляция

25 Августа 2024 года в 12:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
Уфа
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Сочи, которое состоится 25 Августа 2024 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Харлачёв
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
10.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Уфа1 : 2Сочи
12.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Сочи3 : 1Уфа
25.04.2021 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Уфа2 : 3Сочи
06.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Сочи1 : 1Уфа
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Уфа1 : 1Сочи
04.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Сочи0 : 0Уфа
23.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Уфа3 : 0Сочи
23.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Сочи2 : 0Уфа
01.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Уфа1 : 2Сочи
06.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Сочи2 : 1Уфа
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 1Уфа
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Уфа0 : 2
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Уфа2 : 2
26.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 1Уфа
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 1Уфа
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи2 : 3
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 0Сочи
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Сочи2 : 1
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А 1 : 1Сочи
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 2Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т715
2
Повышение
Урал714
3
Стыковая зона
Торпедо М612
4
Стыковая зона
Нефтехимик711
5 Ротор610
6 Сокол710
7 Родина69
8 Чайка69
9 Енисей69
10 Алания78
11 Балтика67
12 Сочи67
13 КАМАЗ67
14 Черноморец66
15 Уфа66
16
Зона вылета
Тюмень75
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск75
18
Зона вылета
Шинник75

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