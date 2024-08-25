Уфа - Сочи 25 Августа прямая трансляция
25 Августа 2024 года в 12:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Сочи, которое состоится 25 Августа 2024 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Евгений Валерьевич Харлачёв
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|10.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|25.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 3
|06.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 1
|04.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|0 : 0
|23.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 0
|23.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 0
|01.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 2
|06.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 1
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 2
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 2
|26.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|7
|15
| 2
Повышение
|Урал
|7
|14
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|6
|12
| 4
Стыковая зона
|Нефтехимик
|7
|11
|5
|Ротор
|6
|10
|6
|Сокол
|7
|10
|7
|Родина
|6
|9
|8
|Чайка
|6
|9
|9
|Енисей
|6
|9
|10
|Алания
|7
|8
|11
|Балтика
|6
|7
|12
|Сочи
|6
|7
|13
|КАМАЗ
|6
|7
|14
|Черноморец
|6
|6
|15
|Уфа
|6
|6
| 16
Зона вылета
|Тюмень
|7
|5
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Шинник
|7
|5