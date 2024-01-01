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Балтика - КАМАЗ 25 Августа прямая трансляция

25 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
БалтикаКАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - КАМАЗ, которое состоится 25 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
26.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Балтика1 : 0КАМАЗ
04.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур КАМАЗ0 : 0Балтика
27.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Балтика0 : 0КАМАЗ
21.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур КАМАЗ0 : 1Балтика
03.04.2016 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур КАМАЗ0 : 0Балтика
14.09.2015 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Балтика1 : 2КАМАЗ
26.03.2012 ФНЛ - Первый дивизион 39-й тур КАМАЗ0 : 1Балтика
27.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Балтика0 : 1КАМАЗ
17.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур КАМАЗ0 : 0Балтика
03.10.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 33-й тур КАМАЗ2 : 1Балтика
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Балтика1 : 3
16.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 0Балтика
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 1 : 1Балтика
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Балтика1 : 1
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Балтика2 : 0
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур КАМАЗ3 : 0
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур КАМАЗ1 : 1
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 1КАМАЗ
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 0КАМАЗ
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т715
2
Повышение
Урал714
3
Стыковая зона
Торпедо М612
4
Стыковая зона
Нефтехимик711
5 Ротор610
6 Сокол710
7 Родина69
8 Чайка69
9 Енисей69
10 Алания78
11 Балтика67
12 Сочи67
13 КАМАЗ67
14 Черноморец66
15 Уфа66
16
Зона вылета
Тюмень75
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск75
18
Зона вылета
Шинник75

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