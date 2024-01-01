Балтика - КАМАЗ 25 Августа прямая трансляция
25 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - КАМАЗ, которое состоится 25 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Александр Александрович Грищенко
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|26.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|04.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|27.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 1
|03.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|0 : 0
|14.09.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 2
|26.03.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|39-й тур
|0 : 1
|27.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 1
|17.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 0
|03.10.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|33-й тур
|2 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|16.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 1
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|3 : 0
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|7
|15
| 2
Повышение
|Урал
|7
|14
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|6
|12
| 4
Стыковая зона
|Нефтехимик
|7
|11
|5
|Ротор
|6
|10
|6
|Сокол
|7
|10
|7
|Родина
|6
|9
|8
|Чайка
|6
|9
|9
|Енисей
|6
|9
|10
|Алания
|7
|8
|11
|Балтика
|6
|7
|12
|Сочи
|6
|7
|13
|КАМАЗ
|6
|7
|14
|Черноморец
|6
|6
|15
|Уфа
|6
|6
| 16
Зона вылета
|Тюмень
|7
|5
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Шинник
|7
|5