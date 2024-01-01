Вулверхэмптон - Челси 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
25 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Челси, которое состоится 25 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Челси
Лондон
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|14
|зщ
|Йерсон Москера
|24
|зщ
|Тоти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|19
|пз
|Родригу Гомеш
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Энцо Мареска
История личных встреч
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 4
|24.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|15.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 5
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 1
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|2
|4
|6
|Ливерпуль
|1
|3
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|3
|8
|Брентфорд
|1
|3
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Фулхэм
|2
|3
|12
|Астон Вилла
|2
|3
|13
|Борнмут
|1
|1
|14
|Лестер Сити
|2
|1
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Саутгемптон
|2
|0
|17
|Вулверхэмптон
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|2
|0