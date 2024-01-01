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Вулверхэмптон - Челси 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
25 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Вулверхэмптон
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Челси, которое состоится 25 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Челси
Лондон
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
14 Колумбия зщ Йерсон Москера
24 Португалия зщ Тоти
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
8 Бразилия пз Жоао Гомес
5 Габон пз Марио Лемина
19 Португалия пз Родригу Гомеш
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
12 Бразилия нп Матеус Кунья
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
29 Франция зщ Уэсли Фофана
6 Англия зщ Леви Колвилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
20 Англия пз Коул Палмер
18 Франция пз Кристофер Нкунку
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Челси2 : 4Вулверхэмптон
24.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон2 : 1Челси
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон1 : 0Челси
08.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Челси3 : 0Вулверхэмптон
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси2 : 2Вулверхэмптон
19.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон0 : 0Челси
27.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Челси0 : 0Вулверхэмптон
15.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вулверхэмптон2 : 1Челси
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси2 : 0Вулверхэмптон
14.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вулверхэмптон2 : 5Челси
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Вулверхэмптон0 : 1
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вулверхэмптон1 : 3
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 5 : 1Вулверхэмптон
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Челси2 : 0
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Челси0 : 2
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Челси1 : 1
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Челси
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 2Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион26
3
Лига чемпионов
Арсенал26
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур24
5
Лига Европы
Ноттингем Форест24
6 Ливерпуль13
7 Вест Хэм Юнайтед23
8 Брентфорд13
9 Ньюкасл Юнайтед13
10 Манчестер Юнайтед23
11 Фулхэм23
12 Астон Вилла23
13 Борнмут11
14 Лестер Сити21
15 Челси10
16 Саутгемптон20
17 Вулверхэмптон10
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Ипсвич Таун20
20
Зона вылета
Эвертон20

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