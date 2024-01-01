Борнмут - Ньюкасл Юнайтед 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
25 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 25 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Нето
|28
|зщ
|Хулиан Араухо
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|17
|нп
|Луис Синистерра
|22
|вр
|Ник Поуп
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Эдди Хау
История личных встреч
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|20.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|17.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|01.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 4
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|16.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|10.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|24.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|25.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|2
|4
|6
|Ливерпуль
|1
|3
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|3
|8
|Брентфорд
|1
|3
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Фулхэм
|2
|3
|12
|Астон Вилла
|2
|3
|13
|Борнмут
|1
|1
|14
|Лестер Сити
|2
|1
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Саутгемптон
|2
|0
|17
|Вулверхэмптон
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|2
|0