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Борнмут - Ньюкасл Юнайтед 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
25 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 25 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Бразилия вр Нето
28 Мексика зщ Хулиан Араухо
27 Украина зщ Илья Забарный
2 Нидерланды зщ Деан Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
10 Шотландия пз Райан Кристи
4 Англия пз Льюис Кук
16 Англия пз Маркус Таверньер
24 Гана нп Антуан Семеньо
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
17 Колумбия нп Луис Синистерра
22 Англия вр Ник Поуп
21 Англия зщ Тино Ливраменто
17 Швеция зщ Эмиль Крафт
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Англия Эдди Хау
История личных встреч
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Борнмут
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Борнмут2 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Борнмут1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0Борнмут
17.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Борнмут
01.07.2020 Англия - Премьер-лига 32-й тур Борнмут1 : 4Ньюкасл Юнайтед
09.11.2019 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Борнмут
16.03.2019 Англия - Премьер-лига 31-й тур Борнмут2 : 2Ньюкасл Юнайтед
10.11.2018 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Борнмут
24.02.2018 Англия - Премьер-лига 28-й тур Борнмут2 : 2Ньюкасл Юнайтед
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Борнмут
25.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1 5 : 4Борнмут
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Борнмут
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 2
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 3 : 0Борнмут
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 4Ньюкасл Юнайтед
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 3 : 2Ньюкасл Юнайтед
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 1 : 4Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион26
3
Лига чемпионов
Арсенал26
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур24
5
Лига Европы
Ноттингем Форест24
6 Ливерпуль13
7 Вест Хэм Юнайтед23
8 Брентфорд13
9 Ньюкасл Юнайтед13
10 Манчестер Юнайтед23
11 Фулхэм23
12 Астон Вилла23
13 Борнмут11
14 Лестер Сити21
15 Челси10
16 Саутгемптон20
17 Вулверхэмптон10
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Ипсвич Таун20
20
Зона вылета
Эвертон20

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