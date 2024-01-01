Ливерпуль - Брентфорд 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
25 Августа 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брентфорд, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|7
|нп
|Луис Диас
|20
|нп
|Диогу Жота
|1
|вр
|Марк Флеккен
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
Главные тренеры
|Арне Слот
|Томас Франк
История личных встреч
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|02.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|16.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|2
|4
|6
|Ливерпуль
|1
|3
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|3
|8
|Брентфорд
|1
|3
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Фулхэм
|2
|3
|12
|Астон Вилла
|2
|3
|13
|Борнмут
|1
|1
|14
|Лестер Сити
|2
|1
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Саутгемптон
|2
|0
|17
|Вулверхэмптон
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|2
|0