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Ливерпуль - Брентфорд 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
25 Августа 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ливерпуль
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брентфорд, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
7 Колумбия нп Луис Диас
20 Португалия нп Диогу Жота
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
8 Дания пз Матиас Йенсен
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 ДР Конго нп Йоан Висса
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Дания Томас Франк
История личных встреч
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Брентфорд1 : 4Ливерпуль
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль3 : 0Брентфорд
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ливерпуль1 : 0Брентфорд
02.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брентфорд3 : 1Ливерпуль
16.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ливерпуль3 : 0Брентфорд
25.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брентфорд3 : 3Ливерпуль
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Ливерпуль
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль0 : 0
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль4 : 1
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 3Ливерпуль
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль2 : 1
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Брентфорд2 : 1
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд2 : 4
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 2Брентфорд
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд0 : 0
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Брентфорд
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион26
3
Лига чемпионов
Арсенал26
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур24
5
Лига Европы
Ноттингем Форест24
6 Ливерпуль13
7 Вест Хэм Юнайтед23
8 Брентфорд13
9 Ньюкасл Юнайтед13
10 Манчестер Юнайтед23
11 Фулхэм23
12 Астон Вилла23
13 Борнмут11
14 Лестер Сити21
15 Челси10
16 Саутгемптон20
17 Вулверхэмптон10
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Ипсвич Таун20
20
Зона вылета
Эвертон20

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