Торино - Аталанта 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
25 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Аталанта, которое состоится 25 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Аталанта
Бергамо
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|77
|пз
|Кароль Линетты
|8
|пз
|Иван Илич
|35
|пз
|Борна Соса
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|15
|пз
|Мартен де Рон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|44
|пз
|Марко Брешианини
|22
|пз
|Маттео Руджери
|8
|пз
|Марио Пашалич
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|32
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 2
|01.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|3 : 1
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|4 : 4
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 3
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 4
|25.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 7
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 3
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 4
|14.08.2024
|Суперкубок УЕФА — 2024
|Финал
|2 : 0
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|02.06.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Удинезе
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Парма
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Верона
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|2
|3
|7
|Интер М
|1
|1
|8
|Торино
|1
|1
|9
|Дженоа
|1
|1
|10
|Монца
|1
|1
|11
|Кальяри
|1
|1
|12
|Эмполи
|1
|1
|13
|Рома
|1
|1
|14
|Милан
|2
|1
|15
|Фиорентина
|1
|1
|16
|Болонья
|1
|1
|17
|Венеция
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Наполи
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Лечче
|1
|0