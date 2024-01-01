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Торино - Аталанта 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
25 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Торино
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Аталанта, которое состоится 25 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Аталанта
Бергамо
32СербияврВаня Милинкович-Савич
27КосовозщМергим Войвода
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
5МароккозщАдам Масина
20АвстриязщВалентино Лацаро
28ИталияпзСамуэле Риччи
77ПольшапзКароль Линетты
8СербияпзИван Илич
35ХорватияпзБорна Соса
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
91КолумбиянпДуван Сапата
29ИталияврМарко Карнесекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
15НидерландыпзМартен де Рон
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
13Бразилияпз Эдерсон
44ИталияпзМарко Брешианини
22ИталияпзМаттео Руджери
8ХорватияпзМарио Пашалич
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
32ИталиянпМатео Ретеги
Главные тренеры
ИталияПаоло Ваноли
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
26.05.2024Италия - Серия А38-й турАталанта3 : 0Торино
04.12.2023Италия - Серия А14-й турТорино3 : 0Аталанта
29.04.2023Италия - Серия АСерия А. 32-й турТорино1 : 2Аталанта
01.09.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турАталанта3 : 1Торино
27.04.2022Италия - Серия А20-й турАталанта4 : 4Торино
21.08.2021Италия - Серия А1-й турТорино1 : 2Аталанта
06.02.2021Италия - Серия А21-й турАталанта3 : 3Торино
26.09.2020Италия - Серия А2-й турТорино2 : 4Аталанта
25.01.2020Италия - Серия А21-й турТорино0 : 7Аталанта
01.09.2019Италия - Серия А2-й турАталанта2 : 3Торино
17.08.2024Италия — Серия А1-й тур2 : 2Торино
11.08.2024Кубок Италии1/32 финалаТорино2 : 0
26.05.2024Италия - Серия А38-й турАталанта3 : 0Торино
18.05.2024Италия - Серия А37-й турТорино3 : 1
12.05.2024Италия - Серия А36-й тур1 : 2Торино
19.08.2024Италия — Серия А1-й тур0 : 4Аталанта
14.08.2024Суперкубок УЕФА — 2024Финал2 : 0Аталанта
09.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20243 : 0Аталанта
27.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 2Аталанта
02.06.2024Италия - Серия А29-й турАталанта2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Удинезе24
2
Лига чемпионов
Парма24
3
Лига чемпионов
Аталанта13
4
Лига чемпионов
Верона13
5
Лига Европы
Ювентус13
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио23
7 Интер М11
8 Торино11
9 Дженоа11
10 Монца11
11 Кальяри11
12 Эмполи11
13 Рома11
14 Милан21
15 Фиорентина11
16 Болонья11
17 Венеция10
18
Зона вылета
Наполи10
19
Зона вылета
Комо10
20
Зона вылета
Лечче10

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