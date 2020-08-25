Наполи - Болонья 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
25 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Болонья, которое состоится 25 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|21
|нп
|Маттео Политано
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|11
|пз
|Дан Ндой
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|3 : 2
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 2
|28.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 1
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 3
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|24.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 3
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Удинезе
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Парма
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Верона
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|2
|3
|7
|Интер М
|1
|1
|8
|Торино
|1
|1
|9
|Дженоа
|1
|1
|10
|Монца
|1
|1
|11
|Кальяри
|1
|1
|12
|Эмполи
|1
|1
|13
|Рома
|1
|1
|14
|Милан
|2
|1
|15
|Фиорентина
|1
|1
|16
|Болонья
|1
|1
|17
|Венеция
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Наполи
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Лечче
|1
|0