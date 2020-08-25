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Наполи - Болонья 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
25 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Наполи
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Болонья, которое состоится 25 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Болонья
Болонья
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
30ИталиязщПаскуале Маццокки
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
21ИталиянпМаттео Политано
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
81ИталиянпДжакомо Распадори
1ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
5ХорватиязщМартин Эрлич
31НидерландызщСэм Бёкема
33ИспаниязщХуан Миранда
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ХорватияпзНикола Моро
80ИталияпзДжованни Фаббьян
11ШвейцарияпзДан Ндой
7ИталиянпРиккардо Орсолини
9АргентинанпСантьяго Кастро
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
11.05.2024Италия - Серия А36-й турНаполи0 : 2Болонья
24.09.2023Италия - Серия А5-й турБолонья0 : 0Наполи
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турБолонья2 : 2Наполи
16.10.2022Италия - Серия АСерия А. 10-й турНаполи3 : 2Болонья
17.01.2022Италия - Серия А22-й турБолонья0 : 2Наполи
28.10.2021Италия - Серия А10-й турНаполи3 : 0Болонья
07.03.2021Италия - Серия А26-й турНаполи3 : 1Болонья
08.11.2020Италия - Серия А7-й турБолонья0 : 1Наполи
15.07.2020Италия - Серия А33-й турБолонья1 : 1Наполи
01.12.2019Италия - Серия А14-й турНаполи1 : 2Болонья
18.08.2024Италия — Серия А1-й тур3 : 0Наполи
10.08.2024Кубок Италии1/32 финалаНаполи0 : 0 4 : 3
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Наполи1 : 0
28.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Наполи4 : 0
26.05.2024Италия - Серия А38-й турНаполи0 : 0
18.08.2024Италия — Серия А1-й турБолонья1 : 1
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Болонья
24.05.2024Италия - Серия А38-й тур2 : 0Болонья
20.05.2024Италия - Серия А37-й турБолонья3 : 3
11.05.2024Италия - Серия А36-й турНаполи0 : 2Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Удинезе24
2
Лига чемпионов
Парма24
3
Лига чемпионов
Аталанта13
4
Лига чемпионов
Верона13
5
Лига Европы
Ювентус13
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио23
7 Интер М11
8 Торино11
9 Дженоа11
10 Монца11
11 Кальяри11
12 Эмполи11
13 Рома11
14 Милан21
15 Фиорентина11
16 Болонья11
17 Венеция10
18
Зона вылета
Наполи10
19
Зона вылета
Комо10
20
Зона вылета
Лечче10

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