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Рома - Эмполи 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
25 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Рома
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Эмполи, которое состоится 25 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Эмполи
Эмполи
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
18АргентинанпМатиас Соуле
21АргентинанпПауло Дибала
11УкраинанпАртём Довбик
23КолумбияврДевис Васкес
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
21ИталиязщМаттиа Вити
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
32ШвейцарияпзНиколас Хаас
6ШотландияпзЛиам Хендерсон
10ИталияпзЯкопо Фаццини
11ГананпЭммануэль Гьяси
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
26.05.2024Италия - Серия А38-й турЭмполи2 : 1Рома
17.09.2023Италия - Серия А4-й турРома7 : 0Эмполи
04.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турРома2 : 0Эмполи
12.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турЭмполи1 : 2Рома
23.01.2022Италия - Серия А23-й турЭмполи2 : 4Рома
03.10.2021Италия - Серия А7-й турРома2 : 0Эмполи
11.03.2019Италия - Серия А27-й турРома2 : 1Эмполи
06.10.2018Италия - Серия А8-й турЭмполи0 : 2Рома
01.04.2017Италия - Серия А30-й турРома2 : 0Эмполи
30.10.2016Италия - Серия А11-й турЭмполи0 : 0Рома
18.08.2024Италия — Серия А1-й тур0 : 0Рома
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Рома
06.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 4Рома
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Рома1 : 1
26.05.2024Италия - Серия А38-й турЭмполи2 : 1Рома
17.08.2024Италия — Серия А1-й турЭмполи0 : 0
10.08.2024Кубок Италии1/32 финалаЭмполи4 : 1
26.05.2024Италия - Серия А38-й турЭмполи2 : 1Рома
19.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 1Эмполи
12.05.2024Италия - Серия А36-й тур2 : 0Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Удинезе24
2
Лига чемпионов
Парма24
3
Лига чемпионов
Аталанта13
4
Лига чемпионов
Верона13
5
Лига Европы
Ювентус13
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио23
7 Интер М11
8 Торино11
9 Дженоа11
10 Монца11
11 Кальяри11
12 Эмполи11
13 Рома11
14 Милан21
15 Фиорентина11
16 Болонья11
17 Венеция10
18
Зона вылета
Наполи10
19
Зона вылета
Комо10
20
Зона вылета
Лечче10

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