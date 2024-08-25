Рома - Эмполи 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
25 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Эмполи, которое состоится 25 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Эмполи
Эмполи
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
|23
|вр
|Девис Васкес
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|32
|пз
|Николас Хаас
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|7 : 0
|04.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|2 : 0
|12.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 2
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 4
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|11.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|06.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|01.04.2017
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|30.10.2016
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 4
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|4 : 1
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Удинезе
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Парма
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Верона
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|2
|3
|7
|Интер М
|1
|1
|8
|Торино
|1
|1
|9
|Дженоа
|1
|1
|10
|Монца
|1
|1
|11
|Кальяри
|1
|1
|12
|Эмполи
|1
|1
|13
|Рома
|1
|1
|14
|Милан
|2
|1
|15
|Фиорентина
|1
|1
|16
|Болонья
|1
|1
|17
|Венеция
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Наполи
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Лечче
|1
|0