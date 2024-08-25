Ланс - Брест 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
25 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Брест, которое состоится 25 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Брест
Брест
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|10
|нп
|Давид Кошта
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|22
|нп
|Уэсли Саид
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|23
|зщ
|Жордан Амави
|28
|пз
|Жонас Мартен
|45
|пз
|Махди Камара
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Эрик Руа
История личных встреч
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|22.01.2023
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|05.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|4 : 0
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|27.04.2019
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|2 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 5
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Лилль
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осер
|1
|3
|7
|Ланс
|1
|3
|8
|Нант
|1
|1
|9
|Тулуза
|1
|1
|10
|Страсбург
|1
|1
|11
|Монпелье
|2
|1
|12
|Ницца
|1
|0
|13
|Анже
|1
|0
|14
|Сент-Этьен
|1
|0
|15
|Реймс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Брест
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лион
|2
|0