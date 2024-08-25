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Ланс - Брест 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
25 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ланс
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Брест, которое состоится 25 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Брест
Брест
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
4АвстриязщКевин Дансо
14АргентиназщФакундо Медина
29ПольшазщПшемыслав Франковски
3КолумбиязщДейвер Мачадо
28ФранцияпзАдриен Томассон
18ФранцияпзАнди Диуф
10ПортугалиянпДавид Кошта
7ФранциянпФлорьян Сотока
22ФранциянпУэсли Саид
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
25ФранциязщЖюльен Ле Кардиналь
23ФранциязщЖордан Амави
28ФранцияпзЖонас Мартен
45ФранцияпзМахди Камара
26ФранцияпзМатиас Перейра Лаж
10ФранциянпРомен дель Кастильо
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
09.03.2024Франция - Лига 125-й турЛанс1 : 0Брест
13.08.2023Франция - Лига 11-й турБрест3 : 2Ланс
05.02.2023Франция - Лига 122-й турБрест1 : 1Ланс
22.01.2023Кубок Франции1/16 финалаБрест1 : 3Ланс
07.08.2022Франция - Лига 11-й турЛанс3 : 2Брест
05.03.2022Франция - Лига 127-й турЛанс0 : 1Брест
21.11.2021Франция - Лига 114-й турБрест4 : 0Ланс
18.04.2021Франция - Лига 133-й турБрест1 : 1Ланс
23.12.2020Франция - Лига 117-й турЛанс2 : 1Брест
27.04.2019Франция - Лига 235-й турБрест2 : 0Ланс
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЛанс2 : 1
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур0 : 1Ланс
19.05.2024Франция - Лига 134-й турЛанс2 : 2
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур1 : 1Ланс
03.05.2024Франция - Лига 132-й турЛанс2 : 0
17.08.2024Франция — Лига 11-й турБрест1 : 5
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 2Брест
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 0Брест
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур0 : 3Брест
10.05.2024Франция - Лига 133-й турБрест1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Монако26
3
Лига чемпионов
Марсель13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн13
5
Лига Европы
Лилль13
6
Квалификация Лиги конференций
Осер13
7 Ланс13
8 Нант11
9 Тулуза11
10 Страсбург11
11 Монпелье21
12 Ницца10
13 Анже10
14 Сент-Этьен10
15 Реймс10
16
Стыковая зона
Гавр10
17
Зона вылета
Брест10
18
Зона вылета
Лион20

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