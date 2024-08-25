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Нант - Осер 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
25 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Нант
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Осер, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Осер
Осер
1ФранцияврАльбан Лафон
11ФранциязщМаркус Коко
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
44ФранциязщНатан Зезе
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
5ИспанияпзПедро Чиривелья
6Бразилияпз Дуглас
22УэльспзСорба Томас
27НигерияпзМозес Саймон
10ЗимбабвенпТино Кадевере
39ФранциянпМаттис Аблин
16ГвианаврДонован Леон
26ФранциязщПоль Жоли
4Бразилиязщ Жубал
3АнглиязщГэбриел Ошо
5ФранциязщТео Пелленар
10ФранцияпзГаэтан Перрен
97МадагаскарпзРайан Равелсон
42ГанапзЭлиша Овусу
17МалипзЛассин Синайоко
45ЯпонияпзАдо Онаиву
9КанаданпТео Бэр
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
16.04.2023Франция - Лига 131-й турОсер2 : 1Нант
01.01.2023Франция - Лига 117-й турНант1 : 0Осер
23.01.2018Кубок Франции1/16 финалаНант3 : 4Осер
17.12.2013Франция - Кубок лиги1/8 финалаНант1 : 0Осер
30.05.2009Франция - Лига 138-й турНант2 : 1Осер
09.08.2008Франция - Лига 11-й турОсер2 : 1Нант
24.02.2007Франция - Лига 126-й турНант1 : 1Осер
01.10.2006Франция - Лига 18-й турОсер1 : 0Нант
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур0 : 0Нант
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Нант
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур4 : 0Нант
12.05.2024Франция - Лига 133-й турНант1 : 2
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур0 : 0Нант
18.08.2024Франция — Лига 11-й турОсер2 : 1
17.05.2024Франция - Лига 238-й турОсер4 : 1
10.05.2024Франция - Лига 237-й тур0 : 0Осер
04.05.2024Франция - Лига 236-й турОсер2 : 0
29.04.2024Франция - Лига 235-й тур1 : 3Осер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Монако26
3
Лига чемпионов
Марсель13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн13
5
Лига Европы
Лилль13
6
Квалификация Лиги конференций
Осер13
7 Ланс13
8 Нант11
9 Тулуза11
10 Страсбург11
11 Монпелье21
12 Ницца10
13 Анже10
14 Сент-Этьен10
15 Реймс10
16
Стыковая зона
Гавр10
17
Зона вылета
Брест10
18
Зона вылета
Лион20

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