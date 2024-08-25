Нант - Осер 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
25 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Осер, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Осер
Осер
|1
|вр
|Альбан Лафон
|11
|зщ
|Маркус Коко
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|44
|зщ
|Натан Зезе
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|22
|пз
|Сорба Томас
|27
|пз
|Мозес Саймон
|10
|нп
|Тино Кадевере
|39
|нп
|Маттис Аблин
|16
|вр
|Донован Леон
|26
|зщ
|Поль Жоли
|4
|зщ
|Жубал
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|5
|зщ
|Тео Пелленар
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|97
|пз
|Райан Равелсон
|42
|пз
|Элиша Овусу
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|45
|пз
|Адо Онаиву
|9
|нп
|Тео Бэр
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|23.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|3 : 4
|17.12.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|30.05.2009
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1
|09.08.2008
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|24.02.2007
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|01.10.2006
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|17.05.2024
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|4 : 1
|10.05.2024
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|2 : 0
|29.04.2024
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Лилль
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осер
|1
|3
|7
|Ланс
|1
|3
|8
|Нант
|1
|1
|9
|Тулуза
|1
|1
|10
|Страсбург
|1
|1
|11
|Монпелье
|2
|1
|12
|Ницца
|1
|0
|13
|Анже
|1
|0
|14
|Сент-Этьен
|1
|0
|15
|Реймс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Брест
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лион
|2
|0