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Гронинген - АЗ Алкмар 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
25 Августа 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Гронинген
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - АЗ Алкмар, которое состоится 25 Августа 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
АЗ Алкмар
Алкмар
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
7 Кюрасао зщ Леандро Бакуна
5 Германия зщ Марко Ренте
43 Бельгия зщ Марвин Персман
22 Нидерланды пз Финн Стам
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
8 Норвегия пз Йохан Хове
18 Нидерланды пз Tika de Jonge
10 Италия пз Лучано Валенте
27 Португалия нп Руй Жорж Монтейро Мендеш
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
18 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
6 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
16 Япония пз Сеия Маикума
8 Нидерланды пз Йорди Класи
11 Гана пз Ибрахим Садик
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
19 Нидерланды пз Мирон ван Бредероде
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
11.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур АЗ Алкмар1 : 0Гронинген
01.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Гронинген1 : 4АЗ Алкмар
21.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур АЗ Алкмар1 : 0Гронинген
24.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Гронинген2 : 0АЗ Алкмар
13.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гронинген0 : 0АЗ Алкмар
06.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур АЗ Алкмар1 : 2Гронинген
18.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур АЗ Алкмар0 : 0Гронинген
30.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур АЗ Алкмар1 : 0Гронинген
23.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Гронинген1 : 3АЗ Алкмар
18.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур АЗ Алкмар3 : 2Гронинген
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 2Гронинген
09.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Гронинген4 : 1
29.02.2024 Кубок Нидерландов 1/2 финала 2 : 1Гронинген
08.02.2024 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гронинген0 : 0 4 : 3
16.01.2024 Кубок Нидерландов 1/8 финала 0 : 2Гронинген
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур АЗ Алкмар1 : 0
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 0 : 1АЗ Алкмар
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 АЗ Алкмар1 : 1
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 АЗ Алкмар2 : 2
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
2
Лига чемпионов
Фортуна26
3
Квалификация Лиги чемпионов
Гронинген26
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар26
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд24
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II24
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт24
9 Аякс23
10 НАК Бреда23
11 Спарта22
12 Херенвен21
13 Хераклес21
14 НЕК Неймеген20
15 Алмере Сити20
16
Стыковая зона
Гоу Эхед Иглс20
17
Зона вылета
Валвейк20
18
Зона вылета
ПЕК Зволле20

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