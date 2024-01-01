Неман - Днепр М 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
25 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Днепр М, которое состоится 25 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|20.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|18.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 3
|13.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 0
|07.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|3 : 0
|17.08.2018
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|14.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|11.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|07.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 3
|26.10.2014
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 4
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|01.08.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 5
|25.07.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|07.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 3
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 1
|14.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|17
|37
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|18
|36
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
|4
|Динамо-Брест
|19
|32
|5
|Витебск
|19
|29
|6
|Арсенал
|19
|28
|7
|Слуцк
|19
|28
|8
|Славия-Мозырь
|18
|27
|9
|Гомель
|18
|25
|10
|Ислочь
|19
|24
|11
|БАТЭ
|18
|20
|12
|Сморгонь
|18
|20
|13
|Нафтан
|17
|16
|14
|Минск
|18
|12
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|18
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|18
|-4