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Неман - Днепр М 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
25 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Неман
Днепр М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Днепр М, которое состоится 25 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Днепр М0 : 2Неман
20.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Неман2 : 0Днепр М
18.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Днепр М1 : 3Неман
13.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Днепр М0 : 0Неман
07.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Неман3 : 0Днепр М
17.08.2018 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Днепр М0 : 0Неман
14.04.2018 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман0 : 0Днепр М
11.09.2017 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Неман2 : 0Днепр М
07.05.2017 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Днепр М0 : 3Неман
26.10.2014 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Днепр М1 : 1Неман
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 4Неман
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 1
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман0 : 5
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Неман
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 2Неман
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Днепр М2 : 3
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 3 : 1Днепр М
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Днепр М1 : 2
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Днепр М0 : 1
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Днепр М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1737
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1836
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест1932
5 Витебск1929
6 Арсенал1928
7 Слуцк1928
8 Славия-Мозырь1827
9 Гомель1825
10 Ислочь1924
11 БАТЭ1820
12 Сморгонь1820
13 Нафтан1716
14 Минск1812
15
Зона вылета
Днепр М188
16
Зона вылета
Шахтёр С18-4

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