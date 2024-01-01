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Дармштадт 98 - Нюрнберг 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
25 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Дармштадт 98
Нюрнберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Нюрнберг, которое состоится 25 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
31.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Нюрнберг0 : 1Дармштадт 98
17.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Дармштадт 982 : 0Нюрнберг
09.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Нюрнберг3 : 1Дармштадт 98
29.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Дармштадт 982 : 0Нюрнберг
06.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Дармштадт 981 : 2Нюрнберг
05.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Нюрнберг2 : 3Дармштадт 98
23.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Нюрнберг1 : 2Дармштадт 98
15.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Дармштадт 983 : 3Нюрнберг
18.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Нюрнберг1 : 1Дармштадт 98
16.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Дармштадт 983 : 4Нюрнберг
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 3Дармштадт 98
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 3 : 1Дармштадт 98
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Дармштадт 980 : 2
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 0Дармштадт 98
12.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Дармштадт 980 : 6
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 1 3 : 5Нюрнберг
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг3 : 1
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 3 : 2Нюрнберг
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Нюрнберг3 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 1Нюрнберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 0737
2
Повышение
Ганновер-9637
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ37
4 Кайзерслаутерн37
5 Гройтер Фюрт35
6 Магдебург24
7 Фортуна24
8 Герта34
9 Гамбург34
10 Шальке-0423
11 Нюрнберг23
12 Ян33
13 Эльверсберг32
14 Кёльн21
15 Пройссен Мюнстер31
16
Стыковая зона
Ульм 184620
17
Зона вылета
Дармштадт 9820
18
Зона вылета
Айнтрахт Б20

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