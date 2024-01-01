Дармштадт 98 - Нюрнберг 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
25 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Нюрнберг, которое состоится 25 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|31.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|17.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|09.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|3 : 1
|29.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|06.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|05.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|23.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|15.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 3
|18.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|16.10.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 4
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 6
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 5
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|3
|7
| 2
Повышение
|Ганновер-96
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|3
|7
|4
|Кайзерслаутерн
|3
|7
|5
|Гройтер Фюрт
|3
|5
|6
|Магдебург
|2
|4
|7
|Фортуна
|2
|4
|8
|Герта
|3
|4
|9
|Гамбург
|3
|4
|10
|Шальке-04
|2
|3
|11
|Нюрнберг
|2
|3
|12
|Ян
|3
|3
|13
|Эльверсберг
|3
|2
|14
|Кёльн
|2
|1
|15
|Пройссен Мюнстер
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|2
|0