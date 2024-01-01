Кривбасс - Ингулец 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
25 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Ингулец, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
|04.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|24.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|18.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|15.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|11.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|08.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|17.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|04.06.2023
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|29.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Александрия
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|3
|6
|4
|Кривбасс
|3
|6
|5
|Карпаты
|3
|4
|6
|Полесье
|2
|4
|7
|Шахтёр
|3
|3
|8
|ЛНЗ Черкассы
|2
|3
|9
|Черноморец
|3
|3
|10
|Рух В
|2
|3
|11
|Ворскла
|2
|3
|12
|Колос
|3
|2
| 13
Стыковая зона
|Ингулец
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Верес
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Оболонь-Бровар
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Днепр-1
|0
|0