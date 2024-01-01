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Кривбасс - Ингулец 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
25 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Кривбасс
Ингулец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Ингулец, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
04.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур Ингулец0 : 0Кривбасс
24.10.2022 Украина - Премьер-лига 9-й тур Кривбасс2 : 1Ингулец
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Кривбасс0 : 2
18.08.2024 Украина — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Кривбасс
15.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Кривбасс
11.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур 3 : 0Кривбасс
08.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Кривбасс1 : 2
17.08.2024 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Ингулец
10.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Ингулец
04.08.2024 Украина — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Ингулец
04.06.2023 Украина - Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Ингулец
29.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур 0 : 2Ингулец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Александрия39
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо К26
3
Квалификация Лиги конференций
Заря36
4 Кривбасс36
5 Карпаты34
6 Полесье24
7 Шахтёр33
8 ЛНЗ Черкассы23
9 Черноморец33
10 Рух В23
11 Ворскла23
12 Колос32
13
Стыковая зона
Ингулец32
14
Стыковая зона
Верес31
15
Зона вылета
Оболонь-Бровар31
16
Зона вылета
Днепр-100

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